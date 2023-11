ERR Mersragsis: sadamas avanev vaatepilt oli üsna trööstitu

Lätis Mersragsi sadamas võis näha, et laev oli ikka üsna kõvasti kreeni vajunud. Võimas kopp oli nihkunud oma kohalt ära. Laev, tõsi küll, jõudis sadamasse oma jõul. Kokku oli sinna saabudes laevas kuus inimest. Ja need vähesed reisijad, kes Lätti jõudsid, ei teadnud, kuidas nad sealt edasi või tagasi koju saavad.

Sadamas avanev vaatepilt oli üsna trööstitu. Viltu vajunud väike laev oli rasket tehnikat täis, samas on ka kütuseauto. Kolm Lätti jõudnud reisijat – ruhnlased Andres ja Jüri Keskpaik ning Andrese koer Tikker jäid pärast päästeoperatsiooni koos meeskonnaga laevale.

"Mul oli kaaslane – koer – ka. Suhteliselt keeruline olnuks päästa mind ja koera koos. Ja ma ei näinud päästmiseks otsest vajadust ka. Arvasin, et sõidame lõpuni välja. Ei olnud hirmu, et alus võib ümber minna. Algul oli otsus, et minnakse Ruhnu sadamasse tagasi. Kuid siis selgus, et sadamasse sissesõidul oli suur laine, külglaine ja polnud ikkagi võimalik suubuda sadamasse. Ja siis tuli otsus, et tullakse siia, Mersragsi," rääkis Andres Keskpaik.

"Oli plaanipärane transpordireis. Ruhnu saarele toodi kütust. Ühtlasi viidi ka tehnikat ära, mis oli jäänud veel lennujaama töödest sinna. Ekskavaatoril olid pandud kõik need takistavad nöörid-otsad. Aga kui ikka tuleb see jõud ja inertsiga viskab niimoodi, siis pole selle vastu midagi teha. Siinne meri on teistmoodi, sest lainetus on igast nurgast. Seda võib rääkida iga traalimees, kogenud kalamees, sest Liivi lahel on teistmoodi lainetus," lausus Jüri Keskpaik.

Läti-poolne päästejuht Talis Dzerve kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et Läti vetes sõites ohtlikke olukordi ei tekkinud, kuigi aluse mootor kippus tõrkuma.

"Ajal, mil meie laev Eesti alust saatis, mingeid suuri probleeme polnud. Siiski lülitus ühel korral välja mootor. Meeskond suutis selle ise käima saada ja teekond võis jätkuda. Ükski inimene ei saanud viga ega hukkunud. Ka laeval olev vara jäi alles. Kuid siiski tekkis ohtlik olukord, mis võinuks minna veel ohtlikumaks," lausus Dzerve.

Meeskonnaliikmetega ei õnnestunud reede õhtul kohapeal rääkida. Keegi ei teadnud ka, mis alusega edasi tehakse ja kuidas saab kätte seal olevaid sõidukeid.