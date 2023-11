Magnumi uueks juhiks saab Mari Krass

Mari Krass astub uude ametisse 1. detsembril. Krass on töötanud Magnumis 21 aastat, alustades kohe pärast Tartu Ülikooli proviisoriõppe lõpetamist.

Krassi sõnul ootab teda ees põnev ülesanne hoida kiires liikumises ja ühtses hingamises nii suurt ja mitmekülgset organisatsiooni, mis tegutseb igapäevaselt neljas riigis.

Ahti Kallikorm on Magnumi heaks töötanud kakskümmend aastat, neist seitse viimast juhatuse esimehena.

"Meie kõige suurem tugevus on alati olnud ravimite hulgimüük, aga lisasime sellele veel ka Baltimaade juhtiva kosmeetika- ja toidulisandite marketingiettevõtte Allium UPI ja Pet City lemmikloomafirma," ütles Kallikorm.

Magnumi suuromanik Margus Linnamäe hindas Kallikormiga pikalt koos tehtud tööd kõrgelt ja selle tunnustuseks jääb Kallikorm ettevõttega seotuks nõukogu liikmena.

"Eesti on iseseisvuse taastamisest alates liikunud väga suurte sammudega. See on erakordne, et meie ettevõttes on nii pikalt oma panuse andnud nii Ahti kui ka Mari, kelle abil oleme kasvanud Baltimaade juhtivaks ravimimüügiettevõtteks, kellel on üle miljoni kliendi," märkis Linnamäe pressiteates.

Mullu ületas Magnumi aastakäive esmakordselt 650 miljoni euro piiri ning firma laiendas oma tegevust jõudsalt nii lõuna kui põhja suunas.