Vaatamata talviseks muutunud ilmale leidub metsas veel söögiseeni

Isegi siis, kui seenelised hilissügisesi seeni kõiki ei tunne ega korjata ei julge, leidub metsas veel ka näiteks kukeseeni.

"Päris palju seeni on väljas. On sellised oktoobrikuu seened nagu lehterkukeseened. Aga on ka täitsa hilissügisesed seened: udulehtrikud ja mitmesugused erinevad ebaheinikud. Eelmine aasta oli samamoodi, et seened tulid väga hilja välja ja olid kuni novembrini ja isegi detsembrini. Selliste pikkade soojade sügiste puhul on see ikka tavaline," selgitas mükoloog Leho Tedersoo.

Võrumaal Paganamaal elav seenehuviline Marje Mürk käis kolmapäeval Läti piiri ääres seenel ning seente vähesuse üle polnud põhjust kurta.

"Me leidsime täna sealt pajuvõsast puidusametkõrgeseid ja tigupanelle – mõlemad on head söögiseened, võib värskelt panni peale panna. Siit metsast me leidsime lehterkukeseeni, suits-kollanutte, tavalisi kukeseeni, timpnarmikut, mõne limanuti, mis oli väga vana ja väsinud. Aga seeni on, nii et kui me pühapäeval seenel käisime – RMK tegi isadepäeva seeneretke –, siis me leidsime üle 30 liigi seeni," rääkis Mürk.

Kuigi söögiseeni saab metsast korjata, kuni temperatuur langeb alla 5 miinuskraadi, siis erandiks peetakse sametkõrgest, mida võib puutüvedelt leida ka südatalvel.