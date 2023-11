Vene kohus mõistis Ukraina sõja vastu protestinud kunstniku vangi

Aprillis kinni peetud 33-aastast kunstnikku Aleksandra Skotšilenkot süüdistatakse Vene sõjaväe kohta valeinfo levitamises.

"Iga inimene selles ruumis soovib vaid ühte: rahu. Milleks võidelda?" ütles ta kohtusaalis.

Skotšilenko vahetas eelmise aasta 31. märtsil Peterburis suure poeketi ostukeskuses viis hinnakleepsu lühikeste Ukraina sõda käsitlevate fraaside vastu, pöörates erilist tähelepanu veristele lahingutele Mariupoli pärast.

Süüdistajate väitel oli kunstniku ajendiks Vene relvajõudude vastane propaganda, ise ütles ta kohtus, et tahab sõda lõpetada.

Ajakirjanduse andmetel tabati Skotšilenko pärast seda, kui üks eakas ostja avastas sildid, tundis end solvatuna ja andis võimudele asjast teada.

Ühel sildil oli sõnum Vene rünnaku kohta Mariupoli teatrile, mis nõudis sadu inimelusid.

"Selle sõja hind on meie laste elu" ja "Putin on meile teleekraanidelt valetanud 20 aastat" seisis teistel.

Inimõigusrühmitus Memorial, mis on nüüdseks Venemaal keelatud, ütles, et politsei kulutas 10 päeva ostukeskuse töötajate küsitlemisele ja turvakaamerate salvestustele, enne kui Skotšilenko tema korteris vahistas.

"Kui nõrk on meie prokuröri usk meie riiki ja ühiskonda, kui ta arvab, et viis väikest paberitükki võivad meie riikluse ja avaliku julgeoleku ohtu seada?" lausus Skotšilenko kohtus.

"Kõik näevad ja teavad, et te ei mõista kohut terroristi üle. Te ei mõista kohut äärmuslase üle. Te ei mõista kohut isegi poliitilise aktivisti üle. Te mõistate kohut patsifisti üle," ütles ta.

Skotšilenko toetajad, kelle hulgas on paguluses viibinud Vene kunstnikke ja opositsiooniaktiviste, on öelnud, et kohtuprotsess on absurdne.

Tal kannatab hulga terviseprobleemide, sealhulgas tsöliaakia ja kaasasündinud südamedefekti all. Kunstniku ema ütles hiljuti AFP-le, et pikk vanglakaristus oleks "katastroof".

Illustraator ja muusik Skotšilenko liitus Moskva pealetungi esimestel päevadel tänavameeleavaldustega Venemaal.

Memorial on nimetanud Skotšilenko poliitvangiks ja algatanud kampaania tema vabastamiseks.

Enamik Venemaa kõrgetasemelisi opositsioonitegelasi on riigist põgenenud või on trellide taga, sealhulgas Aleksei Navalnõi.