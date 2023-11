ERR Soomes: neljapäev oli piiripunktides rahulik

Neljapäeval oli Soome lõunapoolseimas, Vaalimaa piiripunktis rahulik. Liiklus mõlemas suunas toimus tavapäraselt. Need inimesed on harjunud pendeldama Soome ja Venemaa vahel regulaarselt.

Üks neist, Olga elab perega Venemaal ja on käinud Soomes nii tihedasti, et on 20 aasta jooksul soome keele ära õppinud. Õde aga elab Olgal Helsingis.

"Ma ei tea, mida see tähendab. See tähendab kindlasti, et ei ole tore, kui ma ei pääse õe juurde nii tihti kui tahan. Ma ei koli Soome. Mu pere on Peterburis. Ma ei jõua oma asjugi kokku panna, kui piir kinni pannakse homme," ütles Olga.

Vaalimaal pole neljapäeval ühtegi illegaalset piiriületajat olnud, ütles Kagu-Soome piirivalvepiirkonna esindaja. Järgmises piiripunktis Nuijamaal oli neid viis, kolmapäeval aga 75.

Illegaale tuntakse ära selle järgi, et neil olid jalgrattad, aga puudus Schengeni viisa.

"Vaatame rahulikult, kuidas olukord areneb. Piirikontrolle tuleb siin vähem teha, aga piirivalvel on ka muid töid. Tavalisi inimesi, kellel on paberid korras, jätkub mõlemale poole piiri – neid, kes tahavad piiri ületada. Ebaseaduslikke piiriületajaid jalgratturite näol, nende kohta on raske öelda, mis tulemas on," lausus Kagu-Soome piirivalvepiirkonna esindaja kapten Jussi Vainikka.

Laupäevast alates Kagu-Soome kaudu enam Venemaale keegi ei pääse. Elu muutub Soome valitsuse otsuse järgi 18. veebruarini nende jaoks, kes on harjunud Venemaal ostlemas või kütust võtmas käima. Ja nende jaoks, kelle elu on kulgenud kahel pool piiri. Esimene suur plaanimuutus aga saab tuntavaks, kui saabuvad jõulud ja vanavanemad elavad ühel, lapselapsed aga teisel pool piiri.