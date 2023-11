Soome valitsus ja opositsioon kinnitasid ühtsust ränderünnaku tõrjumisel

Soome ei lase ennast kõigutada Venemaa tekitatud rändesurvest - selles on nii valitsus kui opositsioon ühel meelel. Opositsioon kinnitas, et toetab üksmeelselt valitsuse meetmeid Venemaa tekitatud rändesurve tõrjumisel.

Venemaa on alates augustist Soome piirile lasknud üle 800 ilma vajalike dokumentideta inimese, neist 700 on saabunud novembrikuu jooksul.

Nädalapäevad tagasi otsustas Soome valitsus pooled piiripunktid sulgeda. Olukord pole aga paranenud ja reedest alates on peaaegu kogu Soome idapiir suletud. Lahti on ainult üks piiripunkt - kõige põhjapoolsem, Raja-Jooseppi.

Piiri sulgemine oli neljapäeval kõne all ka parlamendis. Peaminister Petteri Orpo avaldas parlamendiarutelul lootust, et ka Euroopa Liit mõistab oma vastutust, sest tegemist on Euroopa Liidu välispiiriga.

Orpo sõnul on Venemaa aastaid püüdnud Euroopas ebakõla tekitada ja ühtsust õõnestada. Rändesurve on tema sõnul tüüpiline mõjutamisvahend, et tekitada Soome ühiskonnas lõhestumist ja ebakindlust.

Oma tegevusega püüab Venemaa Orpo hinnangul tõmmata tähelepanu eemale enda algatatud sõjalt Ukrainas. "Venemaa on selle olukorra tekitanud ja Venemaa võib selle ka lõpetada," ütles Soome peaminister.

Opositsioonierakondade esindajad avaldasid parlamendiarutelul valitsuse otsustele toetust. Sotsiaaldemokraat Aki Linden: "Valitsus on tegutsenud sihikindlalt ja õigesti, aitäh selle eest!"

"Soome julgeolekut ähvardav Venemaa operatsioon ühendab soomlasi, see on kõige tähtsam sõnum. Me armastame Soomet ja oleme kõik Soome eest väljas," ütles transpordi- ja kommunikatsiooniminister, Põlissoomlaste partei liige Lulu Ranne.

Ka peaminister Orpo tänas erakondi ühtsuse eest. Ta tuletas meelde, et tegemist on ka Euroopa Liidu ja NATO välispiiriga. Järgmisel nädalal saadab Euroopa Liidu piirivalveagentuur Frontex Soomele appi 50 töötajat, patrullsõidukeid ja muud tehnikat. Orpo sõnul valmistab valitsus ette ka täiendavat nimerkirja sellest, mida Soomel vaja oleks.

"Me peame suutma äratada Euroopa Liitu ka selles küsimuses, et siin on 1300 kilomeetrit Euroopa Liidu välispiiri ja õigupoolest on see Euroopa Liidu vastutusel, et Soomet olukorra halvenedes toetada," tõdes Orpo. Ta toonitas, et tegemist on maismaapiiriga, mis on teine asi kui näiteks Vahemeri. "Ma loodan selle peale, et me ei ole selles asjas üksi!" ütles Soome peaminister.

Orpol oli sõnum ka Venemaale. "Soomet ei saa mõjutada. Soomet ei saa kõigutada!" toonitas Orpo ja parlamendiliikmed kinnitasid sama,

Soomes elab mitukümmend tuhat venelast ja topeltkodakondsusega inimest ning osa neist kogunes piiri sulgemise vastu meelt avaldama. "Piirid lahti!" nõudis mõnikümmend meeleavaldajat neljapäeval Lappeenrannas.