Soome tugevdab avatuks jäänud piiripunkti

Tõkete püstitamisel abistab piirivalvet Soome kaitsevägi, ütles Vartiuse piiripunkti ülem Jouko Kinnunen.

Täiendavate piirete ehitamine näitab, et Soome valmistub pikemaks kriisiolukorraks piiril, märkis Soome rahvusringhääling Yle.

Tõkked rajatakse piiripunkti kõrvale ning need peavad tagama piiriületuspunkti korrapärase töö, märkis kapten Kinnunen.

Laupäeval abistas Vartiuses tegutsevaid piirivalvureid ka Oulu piirkonna politsei.

Laupäeval saabus Soome idapoolsetesse piiripunktidesse vähemalt 71 inimest, kes kõik esitasid varjupaigataotluse, neist 67 tuli Vartiuse piiripunkti ja neli Nuijamaa piiripunkti kaudu.

Lisaks ületas kaks inimest laupäeva õhtul ebaseaduslikult maismaapiiri Lõuna-Karjalas Rautjärvi piirkonnas. Ka need inimesed taotlesid rahvusvahelist kaitset.

Soome sulges ööl vastu laupäeva neli lõunapoolset piiripunkti Venemaaga - Imatra, Niirala, Nuijamaa ja Vaalimaa. Valitsuse otsus kehtib 18. veebruarini.

Piiripunktide sulgemise põhjustas see, et viimastel kuudel on järsult kasvanud ilma korrektsete dokumentideta Kagu-Soome piiripunktidesse saabunud kolmandate riikide kodanike hulk, kes küsivad Soomelt varjupaika.

Varem ei ole Venemaa lubanud selliseid inimesi oma välispiirile, kui neil polnud reisidokumendid korras. Soome võimud on nimetanud Venemaa tegevust migrantide piirile lubamisel hübriidrünnakuks ning laupäeval ütles kaitseminister Antti Häkkänen, et olukorda idapiiril jälgitakse tähelepanelikult ning vajadusel suletakse seal kõik piiripunktid.