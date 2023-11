Justiitsministeerium tahab kaotada võimaluse nime järgi kinnistut otsida

Justiitsministeerium teatas reedel, et kavatseb teha muudatuse kinnistusraamatute kasutamises, nii et tavakasutaja ei saaks enam üksikpäringuga e-kinnistusraamatust füüsilise isiku nime ja isikukoodi järgi andmeid otsida.

Omaniku andmed saaks edaspidi kätte aadressi, katastrinumbri või registriosa numbri järgi otsides.

Praegu ootab ministeerium plaanitud muudatustele tagasisidet ja leiab, et nende abil saab paremini kaitsta eraeluandmeid. Pressiteates põhjendas ministeerium vajadust seda teha inimeste murega, et kinnistusraamatu kaudu on võimalik leida nende elukoht.

"Kui inimene omab vaid ühte kinnisasja, siis on suure tõenäosusega see ka ta elukoht ning uudishimulik või pahatahtlik isik võib ta lihtsa vaevaga üles leida," seisis teates.

Praegu on igaühele kättesaadavad andmed kinnistu kohta, kuid kinnistuga seotud dokumendid on üldsusele kättesaadavad vaid õigustatud huvi korral.

Justiitsministeeriumi kinnitusel soovivad nad muudatustega tõsta isikuandmete ja eraelu kaitset ja samas piirata kinnistusraamatu avalikkuse põhimõtet nii vähe kui võimalik, sest kinnistusraamat peab jääma registriks, mis tagab kinnisomandi puutumatuse ning millele saavad tugineda kinnisvaratehingud.

Oktoobri keskel saatis justiitsministeerium teistele ministeeriumidele ja riigikantseleile kirja, et soovib kaardistada võimalikku vajadust muuta avaliku teabe seadust (AvTS) ning ootab selle kohta tagasisidet. Saadud vastustest ilmnes, et enamik ametkondi sooviksid rohkem piirata avalikkuse ligipääsu teabele ning laiendada võimalusi dokumente huviliste eest sulgeda.