Ministeerium hakkab 120 000 euro eest majanduse säilenõtkust edendama

Uuringu lähteülesande kohaselt on viimastel aastatel saanud muutusest püsiseisund ning kriisile järgneb järgmine kriis enne, kui ühiskond ja majandus on suutnud eelmisest taastuda. Viimased kaks kriisi, Covid ja sõda Ukrainas, on näidanud aga mitmeid puudujääke kriisile reageerimise kiiruses ja võimalike abimeetmete valikutes.

MKM-i tööala asekantsleri Ulla Saare allkirjastatud käskkiri näeb ette, et rakendusuuring "Eesti majanduse säilenõtkuse tagamise ja kriisivalmiduse tõstmise stsenaariumid" peaks aitama aru saada, kuidas nende muutustega paremini toime tulla, kasvatada tulevasteks kriisideks paremat valmisolekut ning tugevdada ühiskondlikku ja majanduslikku säilenõtkust.

"Tuleviku-uurijad on leidnud, et tulevikukindluse suurendamiseks on kriitiline tähtsus kolmel võimekusel: ennetaval tegutsemisel, muutumisvõimekusel ning agiilsusel. Küsimuseks riigi vaatest ongi, kuidas suuta neid võimekusi tugevdada ja tagada, et kriisidele reageerimissuutlikkus paraneks," sedastab ministeerium.

Uuringu tulemuste abil saab riik vajadusel muuta seadusi, luua finantspuhvreid või teha muid ettevalmistavaid tegevusi, et olla paremini valmis võimalikeks kriisideks. Uuringu käigus välja töötatavad stsenaariumid ja sekkumisstrateegiad mängitakse eri osapooltega läbi.

Need strateegiad hõlmavad kriiside leevendamise tegevusi, riskihinnangut riigi sekkumise ajastamisele, mõõdikuid, et hinnata sekkumise mõju ning ka võimalikke piiranguid, mis sekkumist takistavad.

"Oluline on, et väljatöötatavad stsenaariumid käsitleksid erinevaid majandusvaldkondi – nende võimalikke arenguid ja mõju neile, aga samuti vaataks potentsiaalset laiemat ühiskondlikku mõju ja arengut tulenevalt vastava võimaliku stsenaariumi olemusest ja potentsiaalse tulevikukriisi tüübist," seisab lähteülesandes.

Uuring tuleb läbi viia teadus- ja arendustegevuse põhitingimustele vastavalt. Uuring jagatakse kolme etappi ja selle lõpparuanne peab sisaldama ka poliitikasoovitusi, mis oleksid rakendatavad ja aitaksid ministeeriumil tõenduspõhiseid valikuid teha.

Uuringut rahastab MKM ja selle eeldatav maksumus käibemaksuta on 120 000 eurot.