Klaas: kindlasti on idavedude skandaal Reformierakonna reitingut mõjutanud

Kuidas reformierakonnal praegu läheb?

Reformierakonnal valitsusparteina juhtiva parteina on keeruline aeg, sellepärast et otsused, mida on tehtud ja mida tuleb teha on üsna ebapopulaarsed. Aga raske on ka ette kujutada, et need võiks tegemata jätta. Küllap tulevik näitab,

et riigi paljud valdkonnad, aga eelkõige rahanduse teemad on tarvis meil korda saada.

Reformierakonna reiting on viimase nelja aasta madalaimal tasemel, kui vaadata nii Norstati kui ka Turu-uuringute tulemusi. Te mainisite keerulisi otsuseid. Aga mis te arvate, kui suur osa selles reitingus on Kaja Kallase abikaasa idavedude skandaalil?

Kindlasti on sellel teemal oma osa. See on kindlasti mõjutanud nii peaministri enda reitingut kui ka erakonna reitingut. Seda ei maksa eitada.

Kas Kaja Kallas oleks pidanud kuidagi teistmoodi käituma nüüd tagantjärele vaadatuna? Kas ta oleks pidanud võib-olla kohe vastutuse võtma?

Ma arvan, et nendel esimestel päevadel olid paljud mitte piisavalt informeeritud. Nii et seda infot kindlasti oleks tulnud rohkem jagada.

Mida te üldkogult ootate?

Üldkogu on see koht, kus tulevad kokku erakonna liikmed üle Eesti ,kõigist Eesti piirkondadest. Ja kindlasti ma ootan nii meie peaministrilt kui ka valitsuse liikmetelt ausat ja selget juttu selle kohta, et mis olukorras me täna oleme riigina. Mis olukorras on meie erinevad valdkonnad, me näeme, et õpetajad streikida, me näeme, et riigirahanduses on keerulised olukorrad. Me näeme, et rahulolematust on siin ja seal. Ma tahan, et me vaataksime väga ausalt ja ilustamata sellele olukorrale. Sealt edasi tahaksin valitsuse tegevusplaani, mida on vaja teha, et selle olukorraga toime tulla. Reformierakond on alati ilustamata neid asju väljendanud ja ma loodan, et see ka täna niiviisi on. Ja loomulikult uus valitav juhatus peab kogu oma mõttejõu ja tegevusjõu selleks rakendama, et üheskoos nendest olukordadest välja tulla ja edasi minna.

Kas Reformierakond vajab praegu mingil määral muutust? Mida see olukorrale otsavaatamine tähendab?

See otsavaatamine tähendabki seda, et on vaja olukorrale anda täpne hinnang ja selgelt oma maailmavaateliste printsiipide järgi edasi liikuda. Minu hinnangul ongi see probleem, et Reformierakonna valitsusliikmed peavad olema oma sõnumites

selged ja me peame lähtuma oma oma printsiipidest, oma erakonna põhimõtetest ja ei tohi kuskile kõrvale ujuda. Kui sõnumid on ebaselged, kui sõnumid on laialivalguvad, siis üldjuhul ka need teod võivad samasuguseks kujuneda. Mina ikkagi ootan ja eeldan, et meie tegudes on konkreetsus, meie sõnumites on konkreetsus ja neid tuleb selliselt ka inimesteni viia.

Palju on spekuleeritud selle üle, kas Kaja Kallas võib pöörata oma suuna kevadel Brüsseli poole. Kas te siin ootate mingit signaali?

Loomulikult, kui meedia spekuleerib ja analüütikud spekuleerivad selle üle, et kas peaminister läheb ühte või teise rolli või et kas ta kandideerib NATO peasekretäriks või mitte, siis nende juttude taustal on väga hea, kui Kaja Kallas ise ütleb, mis on tema plaanid ja soovid ja kuidas ta oma edasist tegevust mõtleb

ja mõtestab. Aga europarlamendi valimisnimekirjade koostamiseks on meil erakonnas väga selge protseduur. Nii et päris ise ei saa kuulutada, et ma kandideerin europarlamendi valimistel. Aga loomulikult erakonna esimehel on alati võimalus öelda ja see on üsna loogiline. Praegu on olnud selline tava, et

ametisolevad peaministrid, erakonna esimehed ei ole europarlamenti pürginud, aga see ei tähenda, et see nüüd on kivisse raiutud.