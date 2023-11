Armeenia peaminister: Aserbaidžaan võib valmistuda invasiooniks

Armeenia peaminister Nikol Pašinjan hoiatas laupäeval, et Aserbaidžaan võib valmistada ette sõjalist agressiooni tema riigi vastu, kuna Aserbaidžaani avalikus kõnepruugis on aina enam levima hakanud termin "Lääne-Aserbaidžaan", vahendas uudisteportaal Kyiv Independent.

Pašinjan ütles Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsiooni (OSCE) kohtumisel Jerevanis, et Aserbaidžaani meedia, koolid ja ülikoolid on hakanud nimetama niimoodi Armeeniat ja see võib anda märku Bakuu soovist alustada sõjalist pealetungi.

Aserbaidžaani võimaliku invasiooniplaani eest hoiatas hiljuti USA seadusandjaid ka välisminister Antony Blinken, vahendas oktoobri keskpaigas uudisteportaal Politico.

Vestlusega kursis ametnike sõnul rääkis Blinken peatse invasiooni võimalikkusest 3. oktoobril peetud videokõnes, kus arutati USA vastust Aserbaidžaani äkkrünnakule Mägi-Karabahhis.

Blinken olevat seadusandjatele öelnud, et USA välisministeerium ei pikenda lepet, mis võimaldab Ühendriikidel Aserbaidžaanile sõjalist abi anda. Lepet on uuendatud iga aasta alates 2002. aastast, kuid see aegus juunis.

Samas vestluses hoiatas Blinken, et Aserbaidžaan võib valmistuda Lõuna-Armeenia ründamiseks.

Iseäranis suurt muret valmistab Sjunikhi maakond, mida Aserbaidžaan nimetab Zangezuri koridoriks ja mida president Ilham Alijev on korduvalt kutsunud "Lääne-Aserbaidžaaniks".

Septembri keskpaigas võttis Bakuu äkkrünnakuga enda kontrolli alla aastakümneid armeenia separatistide võimu all olnud Mägi-Karabahhi. Aserbaidžaani võidu järel pages Armeeniasse umbes 100 000 inimest ehk sisuliselt kogu kohalik elanikkond.