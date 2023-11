Ligi: peaministrina oleksin teinud üht-teist teisiti

Kaja Kallase asemel oleksin peaministrina teinud mõne asja teisiti, kuid see ei tähenda, et ainult paremini, ütles "Aktuaalses kaameras" Reformierakonna aseesimehena jätkav Jürgen Ligi.

Ligi märkis, et Kallas oleks võinud end kiirelt ja selgelt distantseerida niinimetatud idavedude skandaalis oma abikaasa Arvo Halliku äridest ning valida paremini sõnu, kui põhjendas, miks õpetajate palku kohe tõsta ei saa.

"Ma teeksin (peaministrina) ühtteist teisti ja kindlasti oleks mu stiil teine. Samas teeks ma ka hulk asju halvemini. Esinduskujudel ongi omad nõudmised. Mina sellesse rolli ei ole kunagi tahtnud. Aga kriisiolukordades oleks ma teisiti käitunud. Kas või see (idavedude) skandaal – oleks võinud ju kohe distantseerida end ja asja hukka mõista, mitte hakata oma abikaasa tegemisi kuidagi siluma," lausus Ligi.

Reformierakonna üldkogu valis laupäeval Kaja Kallase taas erakonna esimeheks ning Ligi sõnul ei tähenda see, et tema sai juhatusse liikmete valimisel rohkem hääli, et ta ka paremini Kallase asemele erakonda või valitsust juhtima sobiks.

"Need on võrreldamatud positsioonid. Peaminister saab enda kraesse rohkem üleüldist rahulolematust kui riigikogu liige. Kõik ei taha olla esinduskujud ja iga hommik rahvast rõõmustada või vihastada, tahavad teha oma tööd rahulikult teha, sisulist tööd rohkem. Iga peaministri mahavõtmine tähendab valitsuse vahetamist. See tähendab uut rüüstet riigi rahandusse, uusi pingeid erakondade vahel ja tegelikult on see väga koormav nii maksumaksjale kui ka valijale nii emotsionaalselt kui ka materiaalselt," lausu Ligi.

Ligi ei nõustunud, et Reformierakonna langus reitingutes tähendaks seda, et erakond on auku vajunud.

"Meie erakond ei ole langenud auku. Meil on väga palju mandaate riigikogus ja meil on põhjendatum poliitika kui on meie kriitikutel. Emotsionaalselt, jah, on väga raske seis. Ühiskonnas on rahulolematust, tehakse ka oma riigile liiga. Kui ajakirjandust kuulata, siis majandus muudkui langeb ja hinnad ainult tõusevad, aga tegelikult on toimunud stabiliseerumine," lausus Ligi.