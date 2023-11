Mõttekoda: sõja külmutamisel taastab Venemaa sõjalised võimed kuue aastaga

"Isegi pärast pea kaks aastat kestnud sõda Ukrainas on Venemaa sõjaline potentsiaal suurem kui praegu näib. Suurimaid inim- ja tehnikakaotusi on kandnud maaväed," märgivad analüütikud.

Eksperdid on kindlad, et Moskva hakkab kiiresti arendama oma sõjalisi võimeid, seega on NATO-l viis kuni üheksa aastat aega ka oma võimete suurendamiseks ja otsese või kaudse konflikti ärahoidmiseks. Ekspertide hinnangul on kõige tõenäolisem Venemaa kallaletung Balti riikidele.

"Aken Venemaa võimalikuks rünnakuks avaneb, kui Venemaale jääb mulje, et rünnak näiteks Baltikumis võib osutuda edukaks. Aeg, mis Venemaal kulub oma armee taastamiseks, peaks määrama NATO sõjalise ülesehituse tempo. Blokk peab olema suuteline Venemaa rünnakut tõrjuma kümne või – veel parem – hiljemalt kuue aasta jooksul," öeldakse uuringus.