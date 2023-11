Kolonelleitnant Väli: Venemaa jätkab liharünnakuid Avdijivkas

"Olukord Ukrainas pole viimase nädala jooksul kardinaalselt muutunud, mõlemad peavad väga vihaseid lahinguid," ütles Väli reedel kaitseministeeriumis peetud pressikonverentsil. "Vene Föderatsiooni väed ründavad Kupjanski ja Avdijivka suunal. Avdijivka all tundub Vene liharünnakute tase endine, toimub 50-60 rünnakut ööpäevas," jätkas ta. Väli sõnul üritavad Vene väed linna ümber piirata ja mitte takerduda linnalahingutesse. Tundub, et Venemaal on suur soov Avdijivka enne aastavahetust ümber piirata, märkis ta.

Samas Ukraina poole pealt vaadates on Avdijivkat suudetud alates 2014. aastast edukalt kaitsta. "Hoiame pöialt, et see kaitseb peab," lisas kolonelleitnant Väli.

Viimastel päevadel on Ukraina igapäevastes sõjaülevaadetes märkimisväärselt kasvanud Venemaa inimkaotused. Kui tavapäraselt olid need 600-800 vahel, siis sel nädalal on olnud mitmeid päevi, kus ohvrite arv on üle tuhande inimese.

Ukraina jõudmine vasakkaldale teeb Moskvat murelikuks

Rääkides Ukraina vägede tegevusest, tõi kolonelleitnant Väli esile Ukraina tegevuse Dnepri vasakkaldal, Hersoni oblastis, kus Ukraina üksused on suutnud saavutada edu jõe ületamisel ja mitu erinevat sillapead omavahel kokku ühendada. "Tegevus käib ja tundub, et sealne olukord teeb Venemaad väga-väga rahutuks," tõdes ta.

Positiivsena tõi kolonelleitnant välja ka selle, et Rumeenias on alanud Ukraina sõjalendurite väljaõpe hävitajatele F-16.

"Nende hävitajate tulek võib midagi [sõja käigus] muuta. Aga tuleb ka silmas pidada, et väljaõpe on pikk protsess. Poolal kulus rahuaja tingimustes peaaegu kümme aastat üleminekuks nõukogude päritolu hävitajatelt lääne lennukitele," tõdes Väli.

Lootustandvana märkis Väli ka Venemaal toimunud proteste. "Ma isiklikult hoian pöialt Vene Föderatsioonis inimestele, kes on tulnud tänavatele ja protestivad mobiliseeritute ebaselge olukorra üle, et kuidas neid roteeritakse rindelt ja millal nad koju saavad. Soovin omastele palju jõudu ja loodan, et mobiliseeritud saavad koju," ütles ta.

Kommenteerides Ukrainas valitsevaid ilmaolusid tõdes Väli, et vihmahooaeg ning sellest põhjustatud maapinna mudaseks muutumine (rasputitsa) kestab ja suuri manöövreid näha pole.