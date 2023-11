Sõja 633. päev: Venemaa korraldas öösel Ukraina pihta mitu droonirünnakut

Oluline 18. novembril kell 22.09:

- Ukraina õhujõud: öösel ründasid Ukrainat mitu droonilainet;

- Raketirünnak tappis Zaporižžja oblastis kaks inimest;

- Scholz kutsus Putinit tegema esimese sammu rahu suunas;

- Piirivalve: Poola-Ukraina piiril on ummikus üle 2800 veoki;

- Kiievi sõjaväeadministratsioon: õhutõrje tulistas alla linna poole lennanud droonid;

- Ukraina: nisulaadungiga laev Georgia S sattus ilmselt meremiinile;

- Bloomberg : USA sõjaline abi Ukrainale võib viibida detsembri keskpaigani;

- Ukraina ja USA korraldavad relvade ühistootmise konverentsi;

- Zelenski vallandas välisluureteenistuse asejuhi;

- Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 620 sõdurit;

- Suurbritannia kaitseministeerium: kõige intensiivsemad lahingud toimuvad kolmes piirkonnas;

- Venemaa: Brjanski oblasti kohal tulistati alla Ukraina droon

Scholz kutsus Putinit tegema esimese sammu rahu suunas

Saksamaa kantsler Olaf Scholz kutsus üles Venemaa presidenti Vladimir Putinit tegema esimesena sammu rahumeelse lahenduse leidmiseks Ukrainas.

"Ta peab väed välja viima," ütles Scholz, lisades, et praegu pole samas mingeid märke, et see ka juhtuks.

Scholz ütles, et Putin ei tohi jõuda oma eesmärgini ehk naaberriigi osade jõuga annekteerimiseni. Ta kinnitas taas, et Saksamaa aitab Ukrainat võitluses nii kaua, kui vaja.

Raketirünnak tappis Zaporižžja oblastis kaks inimest

Vene vägede tehtud raketirünnakus Zaporižžja oblastis asuvale Komõšuvaha külale hukkus kaks inimest, teatas Ukraina politsei.

"Esimese kahe rünnakuga sai vigastada neli kohalikku elanikku ja üks elumaja süttis põlema," öeldi avalduses. "Kui politsei jõudis sündmuspaika, tegid Vene väed teise rünnaku. Kaks päästjat said surma ja kolm vigastada."

Ukraina õhujõud: öösel ründasid Ukrainat mitu droonilainet

Ukraina relvajõudude õhujõudude teatel ründas Ukrainat reede õhtul kella 20st kuni laupäeva hommikul kella neljani 38 Shahed tüüpi ründerdooni.

Rünnakud toimusid mitmes laines, rühmadena Ukraina erinevates piirkondades. Nende tõrjumisel osalesid lennukid, õhutõrjeraketiväed, õhuväe mobiilsed tulegrupid ja Ukraina kaitsevägi.

Õhutõrjelahingu tulemusena hävis 29 Shahed-136/131 ründedrooni, teatasid Ukraina õhujõud.

Piirivalve: Poola-Ukraina piiril on ummikus üle 2800 veoki

Poola veokijuhtide streigi tõttu on Poola-Ukraina piiril ummikusse jäänud umbes 2800 veokit, vahendas uudisteportaal Kyiv Independent laupäeval Ukraina piirivalveteenistuse teadet.

Umbes 1200 veokit seisis Krakovets-Korczowa, 1200 Javhodõn-Dorohuski ja 500 Rava-Ruska-Hrebenne piiripunktis, ütles piirivalveteenistuse kõneisik Andri Demtšenko.

Ta lisas, et ummik on tekkimas ka Shehõni-Medyka piiripunktis.

Poola on olnud üks Ukraina kindlamaid toetajaid ja peamine transiidipartner alates Venemaa invasioonisõja algusest veebruaris 2022.

Meeleavaldajad nõuavad piiranguid Poolasse lubatavate Ukraina veokite arvule, väites, et selliste piirangute puudumine kahjustab Poola veokijuhtide elatist.

Samuti nõutakse väljaspool Euroopa Liitu registreeritud transpordifirmade keelamist.

Ukraina ametnikud kohtusid Poola veokijuhtidega 13. novembril, kuid kõnelustel edusamme ei tehtud.

Euroopa Komisjon hoiatas Poola valitsust, et ta peab 6. novembril alanud blokaadile lõpu tegema ja piiri avama, kuna see on osa niinimetatud "solidaarsuse teest", mis võimaldab Ukraina kauba eksporti Vene agressioonisõja tingimustes, vahendas neljapäeval Poola meediakanal RMF24.

Kiievi sõjaväeadministratsioon: õhutõrje tulistas alla linna poole lennanud droonid

Kiievi linna sõjaväeadministratsiooni juht Sergei Popko ütles, et ööl vastu laupäeva korraldati Kiievile kuu aja jooksul teine droonirünnak - esialgsetel andmetel kasutati Shahed tüüpi laskemoona.

Popko märkis, et Kiievini jõudmiseks läbisid droonid peaaegu 1000 kilomeetri pikkuse tee. Tema sõnul ründasid droonid Kiievit põhjasuunast.

Ta lisas, et õhutõrjesüsteem sai kõigile droonidele pihta. Esialgsetel andmetel inimohvreid ega purustusi linnas ei ole.

Venemaa pommitas Sumõ oblastis seitset asulat. Venemaa sõjaväelased tulistasid 24 tunni jooksul piiril 25 korda, põhjustades 165 plahvatust. Ohvritest ei teatatud.

Ukraina: nisulaadungiga laev Georgia S sattus ilmselt meremiinile

Ukraina Pivdennõi sadamast nisulastiga teele asunud Libeeria lipu all sõitev puistlastilaev Georgia S sattus neljapäeval avamerel Ukraina ranniku lähedal tõenäoliselt meremiinile, teatas reedel uudisteagentuur Reuters viitega Ukaina valitsusallikale.

Kaubalaev sai vahejuhtumis kergelt kannatada. Merendusportaali Marine Traffic andmetel suundus laev Rumeenia Constanța sadamasse.

Pärast juulis Musta mere viljaleppest lahkumist on Venemaa korduvalt rünnanud Ukraina sadamate taristut, samuti veesanud meremiine.

Eelmisel nädalal sai raketirünnakus kahjustada üks Pivdennõi sadamas olnud kaubalaev.

Bloomberg : USA sõjaline abi Ukrainale võib viibida detsembri keskpaigani

Tõenäoliselt suudab USA Kongress läbirääkimised lõpule viia ja uue abipaketi Ukrainale heaks kiita detsembri keskel, peaaegu kaks kuud pärast seda, kui president Joe Biden esimest korda taotles Kiievi toetuseks 61 miljardit dollarit, vahendab Bloomberg.

Siselahing Kongressis võib viia selleni, et Kongress kaalub abi andmist juba uuel aastal, hoolimata riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby hoiatustest, et USA-l on Ukraina abistamiseks ressursid otsa saamas.

Praegu saab USA rahastada Ukrainale antavat abi ligikaudu 5,4 miljardi dollari eest, mis tekkis USA reservi juba antud Ameerika abi maksumuse ülehindamise tõttu.

"See on aktiivne rinne ja meie võime jätkata Ukraina toetamist on üha enam ohus," ütles Kirby.

Ukraina toetajad Kongressis on jätkuvalt veendunud, et USA sõjaline abi Kiievile kiidetakse heaks. Senaator Michael McCaul ütles Bloombergile, et pole mingit võimalust, et abi heaks ei kiideta: "See on liiga oluline."

Senati spiiker Chuck Schumer ütles, et Ukrainale antava abi küsimus läheb hääletusele pärast tänupüha, see tähendab novembri lõpus.

Ukraina ja USA korraldavad relvade ühistootmise konverentsi

Ukraina ja USA korraldavad 6.-7. detsembril relvade ühistootmise konverentsi, teatas reedel Ukraina presidendikantselei ülem Andri Jermak.

"6.-7. detsembril leiab aset kahepäevane Ukraina ja USA kaitsetööstusbaasi konverents. See on väga võimas sündmus," kirjutas Jermak oma Telegrami kanalis.

"Sellele kogunevad Ameerika ja Ukraina tööstuse, valitsuse esindajad, et uurida võimalusi relvade ühiseks tootmiseks," kirjutas ta.

Sellise konverentsi kavandamisest detsembris teatas varem president Volodõmõr Zelenskõi.

Zelenski vallandas välisluureteenistuse asejuhi

President Volodõmõr Zelenski tagandas 17. novembril presidendi dekreediga Oleksandr Tarasovski Ukraina välisluureteenistuse asejuhi kohalt, vahendas The Kyiv Independent.

Vallandamise põhjust ei täpsustatud. Tarasovski oli sellel ametikohal töötanud alates 2022. aasta jaanuarist.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 620 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 317 380 (võrdlus eelmise päevaga +620);

- tankid 5422 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 10 141 (+9);

- suurtükisüsteemid 7726 (+14);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 896 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 586 (+1);

- lennukid 323 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5726 (+17);

- tiibraketid 1563 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10 091 (+14);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1090 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Suurbritannia kaitseministeerium: kõige intensiivsemad lahingud toimuvad kolmes piirkonnas

Suurbritannia kaitseministeerium kirjutas oma igapäevases ülevaates, et viimase nädala jooksul on kõige intensiivsemad lahingud toimunud kolmas kohas: Kupianski teljel, Luhanski oblastis; Avdijivka ümbruses Donetski oblastis; ja Dnipro jõe vasakul kaldal Hersoni oblastis, kus Ukraina väed on rajanud sillapea.

"Kumbki pool ei ole üheski neis piirkondades märkimisväärset edu saavutanud. Venemaa kannatab Avdijivka ümbruses jätkuvalt eriti suuri kaotusi," seisis brittide teates.

"Pealtnägijate sõnul mängivad mõlema poole kaitsetegevuses jätkuvalt olulist rolli droonid ja suurtükivägi," märkisid britid.

Brittide hinnangul on külma talveilma saabumisega rindel vähe väljavaateid suuremateks muutusteks.

Venemaa: Brjanski oblasti kohal tulistati alla Ukraina droon

Vene õhutõrjesüsteemid tulistasid Brjanski oblasti kohal alla Ukraina drooni, teatas Venemaa kaitseministeerium laupäeval.

"Õhutõrjesüsteemid tulistasid Brjanski oblasti kohal alla Ukraina mehitamata lennumasina," ütles ministeerium.

Ukraina rünnakukatse leidis aset ööl vastu laupäeval, lisati teates.