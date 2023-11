Iisraeli-Hamasi konflikt mõjutas eestlaste soojamaareisi sihtkoha valikut

Samas leiavad reisikorraldajad, et pigem on tegemist väikese kõikumisega. Ka majanduslik olukord on paljudel läinud kehvemaks, kuid perereisid on jõudnud tarbimispüramiidis sellisele kohale, et neist enam esimeses järjekorras ei loobuta.

Novatours, mis on keskendunud tšarterturismile kogu Baltikumis, toob oma oktoobri ülevaates välja, et see kuu nõudis kiiret reageerimist klientide muutunud nõudmisetele seoses Iisraeli ja Hamasi vahel puhkenud sõjaga. Novatoursi turundusjuht Olev Riisberg tõdes, et ärevad sündmused Lähis-Idas vähendasid mõningal määral inimeste soovi reisida populaarsetesse kuurortidesse Sharm el Sheikhis ja Hurghadas.

"Oleme lähtudes sellest natuke lende koomale tõmmanud, nii Sharm el Sheikhi kui ka Hurghadasse. Samuti on seda teinud teised reisikorraldajad, kes siin turul toimetavad. Kui algses plaanis oli teenindada reisijaid mitu korda nädalas mõlemal suunal, siis sel aastal võtsime ühe väljalennu nädalas maha," sõnas Riisberg.

Riisberg lisas, et mõned reisikorraldajad on Egiptuse suunast üldse loobunud ja ootavad olukorra rahunemist.

Tallinna Lennujaama tšarterlendude graafik näitab, et võrreldes möödunud aastaga on selle aasta esimese kümne kuu jooksul tšarterlende pea kuus protsenti vähem. Oktoobris veeti tellimuslendudega Tallinna Lennujaama kaudu aga koguni 20 protsenti vähem reisijaid kui möödunud aastal samal kuul.

Kuigi statistika näitab reisijate arvu vähenemist, siis suurt kukkumist nõudluses Riisbergi sõnul nemad ei taju. Kui Egiptusesse otsustatakse äreva olukorra tõttu mitte reisida, siis otsitakse uus sihtkoht.

"Meil on pigem inimesed valinud teise väljalennu või teise sihtkoha, mille me oleme alternatiiviks pannud ja võimaluse andnud. Meie eesmärk on ikkagi inimesed ära teenindada vastavalt sellele, kuidas neil on puhkus võetud. Praegu me sellist tühistamise lainet ei näe," ütles Riisberg.

Eesti suursaadik Kairos Ingrid Ameri sõnul on Egiptuses turistide arv tervikuna vähenenud. Tema sõnul on tegemist emotsionaalse reaktsiooniga Iisraeli-Hamasi sõjale. Eestlaste lemmikkuurordid on tema sõnul endiselt turvalised.

"Ma käisin just hiljaaegu Hurghadas, me avame seal aukonsulaadi ja seal üldiselt ei olnud turistide vähenemist nii tähele panna, rannahotellid olid täis. Aga kui vaadata statistikat, siis kuskil paarikümne protsendi ringi on Egiptuses ikkagi need numbrid kukkunud. See on minu hinnangul emotsionaalne reageering lahvatanud konfliktile. Egiptuses tegelikult on täna turvaline, eestlaste lemmik-kuurordid Sharm el Sheikh ja Hurghada on täiesti rahulikud," kinnitas Ameri.

Kuigi üldine majandusolukord on läinud kehvemaks, siis perepuhkust esialgu veel väga paljud perekonnad ära ei jäta.

"Võrreldes eelmiste mõõnaperioodidega, näiteks aastaga 2010, siis nii kergekäeliselt enam reisimisest ei loobuta. Pigem on reisimine tulnud tarbimispüramiidis teistele kohtadele. Pigem hoitakse muudelt asjadelt kokku kui reisilt. Küll aga näeme seda, et inimesed jälgivad väga hinna ja kvaliteedi suhet, et saada võib-olla mõistliku hinnaga natuke parem pakkumine," rääkis Riisberg.