Raudsik: Hamas on teinud globaalse tähelennu

Iisraeli ja Hamasi vaheline sõda on maha jätnud varemetes Gaza, surma on Hamasi tervishoiuministeeriumi väitel saanud 13 000 inimest.

"Täna on ainus, mida me lääneriikidelt palume, näidake üles vähimatki inimlikkust, öelge, et lõpetage see võitlus, lõpetage, sest see pole vastuvõetav. On ka teisi viise, saab pidada läbirääkimisi ja leida lahendusi kahe riigi ideele. On talumatu lugeda nende laste nimesid ja vanust sellest pikast hukkunute nimekirjast," sõnas Pariisi õpetaja Miloud Sebaa.

Mida on Hamas selle sõja alustamisega aga võitnud ja mida kaotanud?

"Hamas on selgelt võitnud maailma tähelepanu, ta on võitnud väga suure hulga inimeste tähelepanu, kes võib-olla varem teadsid midagi Hamasist, aga täna nad võib-olla elavad neile isegi kaasa. Globaalses mõttes Hamas on teinud tähelennu," ütles Lähis-Ida ekspert Peeter Raudsik.

"Mida nad on kaotanud? Nad on kaotanud selgelt territooriumi. Kui nad varem Gaza sektorit kontrollisid täielikult, siis täna on Gaza sektor kaheks lõigatud ja mulle tundub, et neil ei ole sõjalises plaanis taktikaliselt maa peal mingisugust väga head vastukäiku, mida Iisraeli suunas teha. Väga paljuski on see asi mängitud välja teisele rindele ja Hamasi vaatest, kas see teine rinne oleks pidanud sündima põhja suunalt, Hezbollah' poolt või Läänekaldalt või kuskilt mujalt, see oli juba natukene lahtine. Aga me tegelikult ei ole veel selle teise rinde tekkimist näinud," rääkis Raudsik.

Iisraeli toetavad lääneriigid on varjusurmast välja toonud kahe riigi lahenduse teema.

"Tegeledes tänase päevaga, peame me mõtlema ka sellele, milline võiks välja näha järgmine päev, kuidas iisraellased ja palestiinlased saaks taastada lootuse, leida perspektiivi. Ja selleks on neil vaja poliitilist lahendust ja see oleks kahe riigi lahendus, mis nõuab iisraellaste ja palestiinlaste vahelist kokkulepet. Kuid Euroopa Liit on valmis seda protsessi toetama, kui selleks saabub aeg, tehes selle nimel väga tihedat koostööd meie sõprade ja partneritega," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Aga kas on olemas palestiinlaste seas praegu inimesed, keda aktsepteeriksid uue riigi eesotsas nii palestiinlased ise, Iisrael kui ka läänemaailm?

"Täna on kindlasti sellest liiga vara rääkida – kahe riigi lahendusest olukorras, kus sõda käib, kus tegelikult territoorium muutub. Ka see pole ju üldse selge, kas ja milline roll antakse palestiinlastele Gaza sektoris tulevikus, sest varasem praktika on ikkagi ju olnud see, et kui Iisrael on mingi territooriumi hõivanud, siis seda tagasi ei anta. Nii et täna tulla kahe riigi lahenduse juurde, kui probleem läheb aina suuremaks, ma arvan, et on väga palju ennatlik. Ja siin neid valikuid keegi veel kuskil ei langeta," selgitas Raudsik.

"Ma arvan, et me täna ei ole veel selle konflikti tipust möödas paljuski seetõttu, et palestiinlaste ja nende toetajate poolt ei ole olnud vastust Iisraeli maavägede sissetungile Gazas. Ehk kas see vastus tuleb Läänekaldalt, kas see vastus tuleb Hezbollah' poolt või kuskilt mujalt, ma arvan, et see on veel midagi, mille me peame ära nägema enne, kui see konflikt hakkab võtma suunda allapoole," lisas ta.

"Kui vaja, kanname relvi ja ühineme vastupanuga ning oleme valmis ohverdama oma kodud, oma inimesed, lapsed ja mehed Gaza ja Liibanoni ning vastupanuvõitlejate, Hezbollah' eest. Aidaku jumal neid piiril, oh jumal, ja tehku ta Hamas võidukaks ja Jeruusalemm võidukaks. Kui jumal tahab, siis tuleb meile kahtlemata varsti võit, kui Jumal tahab, siis me palvetame Jeruusalemmas," rääkis Hezbollah' toetaja Liibanonis Hadja Aynaia Fahce.

Aga miks ei ole avanenud teine rinne Iraani ähvardustest hoolimata?

"Iraan tundub, et hoiab ennast tagasi, on selline strateegiline kannatlikkus. Me näeme seda kõige selgemalt, vaadates, mis toimub Liibanoni-Iisraeli piiril, kus Hezbollah on Iraaniga palju otsesemalt seotud kui võib-olla mingid teised rühmitused, kuidas seal hoitakse ennast tagasi. Ja sinna on see teine rinne tegelikult jäänud täna," kommenteeris Raudsik.

"Aga asi, millele me pöörame liiga vähe tähelepanu, on see, mis toimub Jordani jõe Läänekaldal. Ja sealsed palestiinlased, nende kontrollimine on palju keerulisem ja samas nad on nii palju Iisraelile lähemal, ka nendele asumitele lähemal, et ega seal ei ole veel asjad lõppenud," lisas ta.