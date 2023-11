Riik paneb 300 000 eurot Keenia e-teenuste arendamisse

Eesti rahvusvahelise arengukoostöö keskus otsib riigihankega ettevõtet, kes aitaks Keenia valitsusel infosüsteemide koostöövõimet kasvatada, et pakkuda seal kodanikukeskseid e-teenuseid. Eesti panus ettevõtmisesse on 300 000 eurot.

16. novembril algatatud hanke eesmärk on luua platvorm, mis aitaks Keenia valitsusel kasvatada infosüsteemide koosvõimet kodanikukesksete e-teenuste pakkumiseks.

Eesti rahvusvahelise arengukoostöö keskuse (ESTDEV) digiarengu valdkonnajuht Andres Ääremaa rääkis ERR-ile, et tegu on rahvusvahelise projektiga, mida rahastavad lisaks arengukoostöö keskusele, kes projekti ka ellu viib, Euroopa Liit ja Saksamaa Arengukoostöö Agentuur (GIZ).

"Kogu projekti eelarve on 2,4 miljonit eurot, millest 2,1 miljonit on välisrahastus ja 300 000 Eesti rahastus," selgitas ta.

Ääremaa sõnul peaks projekt aitama Keenia kodanikukeskset e-valitsemist võimestada ja lisaks koosvõimeraamistiku loomisele, mida soovitakse saavutada alanud hankega, toetatakse Keenia avalikku sektorit kolme kodanikukeskse e-teenuse loomisel, heade e-valitsemise tavade juurutamisel ning nende võimekuste kasvatamisel.

Raha, mis X-tee hankele kulub, on ette nähtud Saksamaa arengukoostöö agentuuriga sõlmitud grandilepingus. Äsja algatatud riigihankes on maksumuseks ette nähtud 470 000 eurot, kuid Ääremaa rõhutas, et see on hanke maksimaalne maksumus ja tegelik summa selgub pärast pakkumuste avamist.

"ESTDEV-i jaoks on tegemist suurima e-teenuste juurutamisprojektiga Aafrikas. Teeme selle õnnestumiseks tihedat koostööd nii Keenia valitsusasutustega, Euroopa Liidu delegatsiooniga Keenias, rahvusvaheliste doonoritega (GIZ) ning Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liiduga," lisas ta.

Ääremaa tõi välja, et X-teel põhinevad andmevahetuse lahendused on juba praegu kasutusel mitmetes Aafrika riikides, samuti on üksikuid näiteid Eesti ettevõtete arendatud e-valitsemise infosüsteemidest Aafrikas, näiteks Cybernetica Namiibias.

"Eesti tuntus ja kuvand Aafrikas on hea ning ka selle projekti käigus avame uksi Eesti ettevõtetele Keenia/Aafrika turule sisenemiseks või olemasoleva tegevuse laiendamiseks," sõnas Ääremaa.

Välisministeerium on Eesti arengupoliitika eesmärgid Aafrikas sõnastanud Aafrika regioonistrateegias 2021-2025 ning digikoostöö Keeniaga tugineb 2020. aasta augustis sõlmitud digikoostööalasele vastastikuse mõistmise memorandumile.

Nende suuniste alusel koostabki ESTDEV rakenduskavasid ja osaleb rahvusvahelistes initsiatiivides koos teiste EL-i liikmesriikidega.

Eelmisel nädalal algatatud hanke pakkujad peavad muu hulgas kaardistama osalejad ja valima välja pilootprojekti stsenaariumid, koostama koosvõime raamistiku mustandi, infosüsteemide ja teenuste näidiskataloogi, juurutama andmevahetuse testkeskkonna ja vähemalt kaks näidisteenust ja koolitama keskasutust, kes peaks tagama andmevahetuse platvormi jätkusuutlikkuse.

Töövõtjal tuleb projekt viia ellu tihedas koostöös Keenia kasusaajatega ehk sealse IKT-ministeeriumi, keskasutuste ja testis osalevate teenuste omanikega, projekti rahastajatega ning ESTDEV-i Keenia kontoriga, mis asub Nairobis, et tagada kohalike asutuste kontaktid ja kasusaajate kaasatus.