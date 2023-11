Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskust hakkab juhtima Klen Jäärats

Jäärats ütles pressiteate vahendusel, et ESTDEV-i loomisega on Eesti riik ja välisministeerium seadnud kõrged ootused Eesti nähtavuse ja mõjukuse kasvuks üleilmses arengukoostöös.

"Eriti praegusel keerulisel ajal tuleb olla julge haardega ja leidlik, et luua võimalusi Ukraina riigi ja inimeste toetamiseks. Ukraina ülesehitamine jääb Eesti ja ESTDEV-i prioriteediks veel mitmeks aastaks," kinnitas Jäärats.

"Mul on hea meel asuda juhtima ESTDEV-i just sel erilisel ajal, kui meie partnerriigid ja meie saatusekaaslased – Ukraina, Moldova ja Gruusia – on tegemas otsustavaid samme üle Euroopa Liidu lävepaku. Alustasin oma teekonda Eesti avalikus sektoris, kui Eesti oli naasmas Euroopa perre. Seda Eesti edukat üleminekukogemust ja asjatundlikkust soovin nüüd kasutada meie partnerite valitud tee ja arengu hüvanguks, kaasates ka rahvusvahelisi doonoreid ja koostööpartnereid," selgitas ta.

Jääratsi sõnul on oluline jätkata euroopalike väärtuste jagamist ja demokraatlike digiühiskondade ehitamist ka Aafrika mandril, mida Eesti on Team Europe algatuste raames edukalt rakendanud juba aastaid.

"Mul on erakordselt hea meel, et oleme ESTDEV-i juhi valikuga jõudnud lõpule ning et saavutasime kokkuleppe just Klen Jääratsiga. Jääratsi pikaajaline töökogemus Euroopa Liidu teemadega aitab tal edukalt viia ESTDEV-i arengu uuele tasemele," ütles ESTDEV-i nõukogu esimees ja välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov.

"ESTDEV-i töö keskendub praegu ja ka lähiaastail Ukraina ülesehitusele, mis peab toimuma käsikäes Euroopa Liidu nõuetega ja valmistama Ukrainat ette Euroopa Liidu liikmesuseks. Olen veendunud, et Klen Jäärats on parim inimene seda vastutusrikast tööd juhtima," ütles ta.

Jäärats on riigikantseleis töötanud alates 2010. aastast, alguses EL-i asjade direktori asetäitja, hiljem direktorina. Varem töötas Jäärats Eesti alalises esinduses EL-i juures Brüsselis, siseministeeriumis liitumisläbirääkimiste ja rändepoliitika valdkondades ning kodakondsus- ja migratsiooniameti pagulaste osakonna juhatajana.

Välisministeeriumi haldusalas tegutsev ESTDEV korraldab ja koordineerib Eesti arengukoostöö algatuste elluviimist ja pikaajaliste humanitaarkriiside lahendamist Euroopa idanaabruses ja Aafrikas. ESTDEV-i 2023. aasta eelarve oli 23 miljonit eurot, millest lõviosa – 9,5 miljonit – läks Ukraina ülesehitusse.

ESTDEV-i juhti on otsitud üle poole aasta. Koht jäi vabaks, kui selle senine direktor Tiit Riisalo (Eesti 200) asus 17. aprillil ametisse astunud valitsuses majandus- ja infotehnoloogiaministri kohale.

Praegu on sihtasutuses selle kodulehe andmeil tööl 31 inimest. ESTDEV-i uue tegevjuhi konkursi kuulutuse kohaselt saab uus juhatuse liige kasutada ametiautot ning tema brutopalk on 5000 eurot.