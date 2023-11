Orban korraldas rahvahääletuse Ukraina aitamise üle

Küsitlus toimub kirjalikult ja veebi teel, ning Orban soovib tugevdada valitsusele soodsa küsitlustulemusega enda läbirääkimispositsiooni EL-i valitsusjuhtide tippkohtumisel detsembris. Lisaks võib küsitluse korraldamise taga olla võimalus valmistuda varakult ette järgmise aasta juunis toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste kampaaniaks.

Enamik valijate ette pandud küsitlusi on seotud Ukrainaga. Näiteks üks küsimustest kõlas nii: "Brüssel tahab saata veelgi rohkem raha Ukrainale. […] Me ei pea maksma rohkem Ukraina aitamiseks enne, kui me saame meile kuuluva raha."

Küsimus viitab ilmselt Ungarile mõeldud, kuid õigusriigi rikkumise kahtlustuste tõttu külmutatud EL-i fondide vahenditele.

Teised Ukraina-teemalised küsimused käsitlevad EL-i plaane saata rohkem relvaabi ja rahalist toetust Ukrainale ning Brüsseli plaani alustada liitumisläbirääkimisi Kiieviga. Lisaks küsitakse Ukraina teravilja impordi keelustamise kohta.

Muud küsimused on samuti Euroopa Liidu juhtkonnale ebameeldivad: need puudutavad sisserännet ja terrorismi. Orban süüdistab EL-i äärmusrühmituse Hamasi rahastamises, samas kui Euroopa Komisjon väidab, et süüdistusel pole alust.

Küsitlust propageerivates reklaamides kasutatakse komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni pilti, kus ta on kujutatud koos Ungari päritolu USA filantroobi George Sorose poja Alex Sorosiga.

Piltidel on kirjas: "Ärgem nende pilli järgi tantsigem."

Euroopa Komisjoni pressiesindaja Eric Mamer ütles esmaspäeval, et see pole esimene ega viimane kord, kui Orban viib läbi selliseid küsitlusi. Siiski mõistis Mamer kampaanias von der Leyeni pildi kasutamise hukka.

Nädalavahetusel oma erakonna Fidesz juhiks tagasi valitud Orban hoiatas, et Ungari ei vaja "sisserändajate sissetungi" või "ennatlikku Ukraina EL-i liikmelisust".

USA mõttekoja German Marshall Fund analüütik Daniel Hegedüs ütles Financial Timesile, et viimane Ungari valitsuse kampaania viitab, et Orban on valmis eskaleerida vastasseisu Euroopa Liiduga, ning see võib mõjutada Ungarile mõeldud 30 miljardi euro vabastamist komisjoni poolt.

"Nüüd Orban ei looda üldse neid [vahendeid] saada või ta ei pea neid enam strateegiliseks prioriteediks. Euroopa Komisjon saab vaevu vabastada vahendid nüüd nägu kaotamata," ütles Hegedüs.