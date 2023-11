Tšehhi tahab piirata Vene diplomaatide reisimist EL-is

Kuigi pärast Vene täiemahulist sissetungi Ukrainasse saatsid Euroopa Liidu riigid välja sadu Vene diplomaatidena ennast esitlenud luurajaid, jätkavad osad liikmesriigid Vene diplomaatidele kergelt viisade väljastamist.

Schengeni viisad võimaldavad aga Vene diplomaatidel reisida takistusteta Euroopa Liidu 24 liikmesriigis 27-st ning lisaks sellele käia Norras, Islandil ja Šveitsis.

Erilist muret Tšehhi Vabariigile, mille valitsus saatis eelmisel aastal välja 70 Vene diplomaati, valmistab Austria valitsuse otsus väljastada viisasid paljudele Vene diplomaatidele, vahendab Financial Times.

Viini väitel on need viisad vajalikud Vene diplomaatidel Austria pealinnas asuvates ÜRO institutsioonides töötamiseks, kuid Praha on mures, et paljud neist diplomaatidest reisivad Tšehhi ning tegemist võib olla luurajatega.

"[Venemaa Luure Peavalitsuse] GRU agendid saabuvad Tšehhi territooriumile. Schengenis on väga raske seda kontrollida," üles üks EL-i diplomaat.

Seetõttu saatis Tšehhi teistele liikmesriikidele ettepaneku keelata järgmise, 12. Venemaa-vastaste sanktsioonide paketi raames Vene diplomaatidele Schengeni viisade väljastamise ning piirduda edaspidi ainult konkreetsesse liikmesriiki ligipääsu tagavate viisade pakkumisega.

Lisaks soovib Praha, et Vene diplomaadid peaks viisa saamiseks näitama ette biomeetrilist passi, sest sellise isiku füüsilisi andmeid sisaldava passi puhul on raskem püüda siseneda välismaale teise isiku passi või võltspassiga.

Arutelu on alles alanud, ning pole selge, kas Tšehhi ettepanek võetakse vastu, sest selle rakendamine oleks õiguslikult keeruline. Lisaks Vene diplomaatidele kohalduvatele piirangutele arutavad EL-i liikmesriigid keeldu Vene teemantide impordile ning rangemaid meetmeid Vene naftale kehtestatud hinnalae jõustamiseks.

Tšehhi suhted Venemaaga on olnud pingelised juba enne Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse, sest Vene luureagendid korraldasid plahvatuse Tšehhi relvatehases 2014. aastal, mille käigus sai surma kaks inimest.

Austria valitsus ja Euroopa Komisjon ei vastanud Financial Timesi palvele jagada kommentaare Tšehhi ettepaneku kohta.