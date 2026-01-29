Eesti soovib keelata vene võitlejate sisenemise Euroopa Liitu

X!

Eesti välisminister Margus Tsahkna esitleb neljapäeval Brüsselis toimuval Euroopa Liidu välissuhete nõukogul (FAC) ettepanekut keelata kõigil Vene armee koosseisus Ukrainas sõdinud meestel sisenemine Schengeni ühtsesse viisaruumi.

"Nõukogu laual on uus ettepanek Eestilt tagamaks, et endised Vene sõjaväelased, kes on võidelnud Ukrainas, ei saaks siseneda Euroopa Liitu. Kardetavasti võivad pärast rahu saavutamist Ukrainas EL-i tulla tuhanded karastunud võitlejad, kellest paljudel on kriminaalne minevik," kirjutas väljaanne Politico oma neljapäevahommikuses infobülletäänis. Politico märkis, et Ukraina, Lähis-Ida rahuprotsessi, Iraani, Gaza, Süüria ja Aafrika teemade kõrval on välisministrite laual just ka Eesti ettepanek Vene võitlejate EL-i sisenemise keelamiseks.

Politico tsiteeris anonüümsust palunud kõrget Eesti diplomaati, kelle sõnul on praeguseks juba miljon või vähemalt sadu tuhandeid mehi, kes on Ukrainas sõdinud või osalevad ka praegu lahingutegevuses. "See on suur number. Aga mis saab siis, kui nad tahavad tulla Schengeni alale?" küsis ta.

Eesti esindaja tõi välja, et Venemaal on kuritegevus juba järsult kasvanud tänu sõjast naasnud meestele, kellest paljud olid enne Ukrainasse saatmist vanglas karistust kandmas ning said sõjas osalemise eest amnestia.

Ajakirjanikke enne välisministrite kohtumist informeerinud Eesti diplomaadid tõid ka välja, et kui pärast Venemaa täiemahulise agressioonisõja algust Ukrainas kahanes Vene kodanikele väljastatud turismiviisade arv, siis eelmise aastal kasvas see taas ning ulatus juba 500 000 viisani, mida on pea kaks korda rohkem kui 2024. aastal. Neist 80 protsenti väljastasid Prantsusmaa, Itaalia, Kreeka ja Hispaania, kes enda sõnul on huvitatud Vene turistide rahast.

Eesti leiab aga, et lisaks moraalile on see ka julgeoleku küsimus: kui Vene turistide hulgas hakkavad Schengeni alale voolama ka tuhanded endised Vene sõdurid, kes on Ukrainas osalenud lahingutes ning saanud tapmise, relvade ja lõhkematerjali kasutamise kogemuse, siis see on otsene oht Euroopa riikidele. Sellised inimesed oleksid hea materjal Vene eriteenistustele, mis on endiselt huvitatud Euroopa riikide ühiskondade lõhkumisest seal vägivallaaktide ja diversioonide korraldamise kaudu.

"Meil on kohustus kaitsta oma inimeste ja ühiskonna julgeolekut. Sõjakogemusega võitlejatel, kelle hulgas on vanglatest rindele suunatuid ja Euroopa-vaenulike vaadetega isikuid, ei ole kohta vabas Euroopas," ütles neljapäeval hommikul avaldatud pressiteates ka välisminister Tsahkna.

Sama rõhutas ka siseminister Igor Taro juba 12. jaanuaril, kui siseministeerium teatas sissesõidukeelu kehtestamisest 261 Ukrainas sõdivale Vene sõdurile.

"Nende puhul pole kahtlustki, et tegemist on Euroopa-vaenulikult meelestatud isikutega. Neil on lahingukogemus, sõjaline väljaõpe ning sageli ka potentsiaalne varasem kuritegelik taust. Lisaks on nad psüühiliselt traumeeritud. Neist lähtuv oht ei ole teoreetiline – see hõlmab nii võimalikku Vene eriteenistuste ülesannete täitmist kui ka osalemist organiseeritud kuritegevuses," ütles Taro, lisades, et Ukrainas Putini nimel julmusi korda saatnud inimestel ei ole asja vabasse maailma. 

Samal teemal võttis eelmisel nädalal valitsuse pressikonverentsil sõna ka peaminister Kristen Michal, kes ütles, et Vene võitlejatel Euroopasse sisenemise keeld on oluline mitmes mõttes, sisejulgeolekust kuni vastutuseni ning viitas ka nendest lähtuvale julgeolekuohule.

Eesti diplomaadid tõid ka välja, et viisakeelu kehtestamine peaks avaldama preventiivset mõju ning panema Vene kodanikke mõtlema, kas nad tahavad Ukrainasse sõtta minna, kui teavad, et sellega kaob neil võimalus Euroopa viisat saada.

Kuna praeguses Schengeni viisakoodeksis ei küsita viisataotlejatelt, kas nad on teeninud Vene armees ja sealhulgas Ukrainas, siis ei saa ka välistada sellistele inimestele viisade andmist. Eesti leiab, et piirangud tuleks seada kümnetele kui mitte sadadele tuhandetele Vene kodanikele, kes on agressioonisõjas osalenud. Selleks peaks muutma viisaeeskirju, muutmise peab aga algatama Euroopa Komisjon, mis vajab selleks nõukogu suunist.

Toimetaja: Mait Ots

