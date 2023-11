Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Hanno Pevkur

Reformierakond valis Kaja Kallase tagasi erakonna juhiks, aga kahanenud häältesaak ja rahandusministri põrumine tekitavad küsimusi. Kuhu on kadunud Reformierakonna toetus? Kas usaldushääletuste maraton parlamendis on hea mõte? Mis on saanud ideest annetada Ukrainale miljon mürsku? ETV "Esimeses stuudios" on täna katseminister ja Reformierakonna aseesimees Hanno Pevkur.