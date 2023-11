Keskkonnaamet kinnitas põlevkiviõlitehase keskkonnamõju aruande

"Keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine tähendab, et nüüd on keskkonnaametil olemas vajalikud alusmaterjalid, et hakata sisuliselt kaaluma seda, kas ja millises mahus saab õlitehas tööd alustada," ütles keskkonnaameti peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse valdkonnas Erik Kosenkranius.

Keskkonnamõju hindamise aruanne käsitleb Auvere uue õlitootmisseadme Enefit 280-2 võimalikku keskkonnamõju. Nõuetele vastavaks tunnistatud aruanne on keskkonnaametile Eesti Energia tütarfirma Enefit taotluses esitatud andmete ja parima võimaliku tehnoloogia dokumentide kõrval aluseks õlitehase tegevuseks vajaliku keskkonnakompleksloa menetlemisel ja loa tingimuste seadmisel.

"Õlitehas saab tegevuse alustamiseks vajaliku keskkonnakompleksloa üksnes siis, kui veendume, et negatiivse keskkonnamõju tasakaalustamiseks on olemas leevendus- ja kompensatsioonimehhanismid ning kavandatud tootmismaht on vastuvõetav. Loa menetluse käigus on ettevõttel võimalik oma esialgset taotlust muuta" ütles Kosenkranius.

Nõuetele vastavaks tunnistatud keskkonnamõju hindamise aruandes on arvesse võetud ja käsitletud ka neid küsimusi, mis kohtus tühistatud ehitusloa aluseks olnud mõjuhindamise aruandes puudusid. Nii on teisipäeval allkirja saanud aruandes välja toodud ka uttegaaside ja fenoolvee käitlemisega seotud ohud ning käsitletud tehase võimalikku mõju Natura 2000 võrgustiku aladele.

Aruande koostas OÜ Hendrikson ja Ko. Arvamusi ja ettepanekuid esitasid aruandele terviseamet, päästeamet, rahandusministeerium, keskkonnaministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, ja Eesti Keskkonnaühenduste Koda ning hiljem kooskõlastamisel kliimaministeerium ning regionaal- ja põllumajandusministeerium.

Osa loa taotluse menetluse protsessist on avalikustamine; enne otsuse tegemist avalikustatakse keskkonnakompleksloa andmise või sellest keeldumise eelnõu.

Valitsus otsustas novembri alguses, et tulevikus on võimalik anda tähtajalisi komplekslubasid, mis kliimaministeeriumi hinnangul võimaldab õlitehasele ka kompleksloa väljastada ja 350 miljonit maksev Auvere uus õlitehas saaks tehtud investeeringu ka tagasi teenida.

Õlitehase rajamise vastu on seisnud mitmed looduskaitsjad, kelle hinnangul ei tohiks Eestis süsinikuheidet suurendada ja tuleks vähendada maailmas fossiilsete kütuste kasutamist.