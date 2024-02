Eesti Energia kavandab bensiini väärindamise tehast

Eesti Energia Auvere õlitehasele paigaldati 2018. aastal tööstusliku bensiini eraldamise seadmed. Selle tõttu moodustab vedelkütuste toodangust 15 protsenti kõrge väävlisisaldusega bensiin, mida ettevõte müüb turule alla omahinna, ütles Enefit Poweri juht Andres Vainola.

Otstarbekas oleks sellest bensiinist viis korda väärtuslikumad ained välja võtta.

"Juba eelprojektis on väga suurt huvi üles näidanud suured Euroopa plastitootmisettevõtted, näiteks Borealis, BASF, aga ka teised. Ja tegelikult see oleks tooraine justnimelt sellistele keemiatööstustele polüetüleeni tootmiseks," selgitas Vainola.

Polüetüleen on väga mitmeotstarbeline, mida kasutakse laialdaselt näiteks pakendites. Vainola sõnul peaks järgmise aasta alguses valmima põhiprojekt, mille analüüs näitab investeeringu perspektiivikust.

"Ja siis saaksime edasi nende otsustega minna. Tõenäoliselt läheks selle tehase ehitus sealt edasi omakorda kolm kuni neli aastat, eks siis paistab. Aga veelkord, me umbes aasta pärast jõuame selle otsuseni, kui palju investeerida, kas investeerida ja kui tasuv see on," rääkis Vainola.

Investeeringu peab heaks kiitma ka valitsus kui Eesti Energia omanik.

"See, et me peame rohkem ja rohkem väärindama täna ka põlevkivi, liikuma rohkem ja rohkem ringmajanduse poole, on kooskõlas omaniku ootuse ja strateegiaga. Siin kindlasti mingit vastuolu ei ole," sõnas Vainola.

Omaniku esindaja Eesti Energias, rahandusminister Mart Võrklaev Reformierakonnast teatas, et nii uut teemat on vara kommenteerida.

Koalitsioonipartnerite Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide hinnangul on põlevkivi väärindamine igati mõistlik.

"Eesti 200 on alati olnud igasuguse innovatsiooni poolt ja ma isiklikult arvan, et kogu selle õlitehase üks kõige positiivsem mõte ongi see, et meie väärtuslikust maavarast põlekivist on võimalik toota keemiatööstusele vajalikku toorainet," ütles riigikogu majanduskomisjoni liige Tarmo Tamm (Eesti 200).

Kuid sotsisaaldemokraadid sooviksid enne otsuseid siiski tasuvusanalüüse näha.

"Kas see on majanduslikult tasuv? Me teame, et põlevkivist on meil ju plaan väljuda, seda tooret ei ole siin väga pikaks ajaks plaanis turule jätta. Ja kindlasti meie nägemuses peaks see tehas toob ennast väga lühikse ajaga tagasi ja võimaldab siis selle toorme väärindamisega tegeleda," ütles majanduskomisjoni esimees Priit Lomp (SDE).

Tehas läheks maksma üle 100 miljoni euro ja annaks tööd ligi 100 inimesele.