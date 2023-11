EL-i õiglase ülemineku fond toetab Ida-Virumaa kolledžite teadustööd

Jõhvi kontserdimajas tutvustatud üle 35 miljoni euro maksma minev kuueaastane projekt näeb ette nii 22 uurimistöö rahastamist kui ka investeeringuid. Õiglase ülemineku fondi ülikoolidevahelise konsortsiumi juht Mare Roosileht ütles, et projektil on oluline roll Ida-Virumaa kolledžite teadusvõimekuse tõstmises.

"Kõige suurem puudus on inimkompetentsist. Paratamatult järelkasvu teadusvaldkonnas ei ole ning varem ei ole kolledžitelt ka teadustegevust oodatud ja sellele pole tähelepanu pööratud. Ehk meil tuleb järgnevatel aastatel nii oma inimeste teadusvõimekust tõsta kui ka leida inimesi, kes asuks meie meeskonda. Meil on kavas palju doktorante kaasata, kellest paljud jäävad loodetavasti tulevikus Ida-Virumaale tööle ja kasvab meie teadusvõimekus, mida me saame pakkuda," rääkis Roosileht.