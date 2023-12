Õiglase ülemineku fond on kõvasti graafikust maas

Hiljemalt 2026. aasta lõpuks peab õiglase ülemineku fondist olema Ida-Virumaal laiali jagatud 252 miljonit eurotoetust. Graafikus püsimiseks oli tänavuse aasta lõpuks seatud vahe-eesmärk: jagada toetusteks 191 miljonit eurot, kuid detsembri keskpaigas on ÕÜFist saanud rahastamisotsuse kõigest 27,5 miljoni euro eest taotlusi, millest enamiku, 18,75 miljonit moodustab Narva rajatav Silmeti magnetitehas, teatas Postimees.

Eelnõustamise järgus on veel 46 miljoni ulatuses toetustaotlusi, aga ka seal on olnud tagasilööke. Näiteks novembris sai eitava vastuse Viru Keemia Grupp (VKG), kes soovis saada kümme miljonit eurot Kohtla-Järvele plastijäätmete töötlemise tehase rajamiseks. Ehkki tehase koguhind olnuks üle saja miljoni euro, ei saanud see toetust põhjusel, et plastijäätmete töötlemisel eralduvad gaas ja koks, mis läheb aga vastuollu toetuse tingimustega, vahendas leht.

Kui Eesti fondist eraldatavat raha tähtajaks ära ei suuda kasutada, võib see lihtsalt kaotsi minna.