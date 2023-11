"Pealtnägija" uuris õigussüsteemi hambutust petturite peatamisel

52-aastane saarlane esitles end rahvusvahelise suurettevõtja ja Rootsi miljardäri väimehena ning hullutas selle identiteediga Eestis ohvreid nii romantiliselt kui rahaliselt. See on ühtaegu nii naljakas kui ka õpetlik näide, kuidas kelmide vastutusele võtmine on väga keeruline.

Libaperekond, kus on kaksikud, kelle isa olevat Eesti mees ja ema Rootsi miljardäri tütar, on vaid üks näide uskumatult jultunud ja detailsest valeidentiteetist, mille lõi endale 52-aastane Saaremaalt pärit Marek Stell. Kusjuures isegi see on tal elu jooksul juba vähemalt neljas nimi.

Tänavu septembris kohtupinki jõudnud mees on süüpingis malbe olekuga härra, nii kannatanute kui ka uurijate sõnul on ta aga superpetis ja erakordne inimkameeleon.

"Sellist inimest ma enda praktikas varem kohanud ei ole, ehkki ma olen varem korduvalt erinevate kelmusi toime pannud isikutega kokku puutunud," ütles ringkonnaprokurör Mariana London.

Summad, mida täna Marek Stelli nime kandev 52-aastane mees kriminaalasja ohvritelt tinistas, ei ole võib-olla tohutud, küll aga on tema karjäär pöörane ning – mis veel olulisem – õpikunäide, kuidas külma kõhuga aferistid saavad pikalt ja pidurdamatult tegutseda.

Marek Alle – nagu on tema sünnijärgne nimi – nägi ilmavalgust 22. juunil 1971, käis Leisi koolis ja on elanud enamuse elust selles väikeses alevikus Saaremaa põhjarannikul. See ei takistanud aga mängida – liialdamata – globaalse haardega mängu, kus ta tinistas ohvreid nii romantiliselt kui rahaliselt.

"Ta valetab, ta petab, ta ise usub seda, mida ta valetab. Ja see ongi sellistele inimestele väga tüüpiline käitumismuster," rääkis petturi ohver Kaisa.

Lubas luksuslikku elu

Esimesed tõendid, et Marek hakkas kasutama Rootsis elava pururikka eesti ärimehe identiteeti, pärinevad nullindate lõpust. Pille ja Kaisa esinevad varjunimede all, sest nende lugu on delikaatne ning naiste praegused pered ei tea kõiki detaile. Pille langes meie loo donžuaani võrku 2009, Kaisa 2012. Nende liimile võtmine toimus umbes kolmeaastase vahega, aga lood on väga sarnased.

"Ta ütles, et ta elab Rootsis. Ja ma tahtsin talle külla tulla ja ta ütles, et sa ei saa külla tulla, kuna meil on selline piirkond Rootsis, kus elavad ainult rikkad, ja sinna turvaväravast lastakse sisse ainult teatud inimesi ja me ei ole isegi kihlatud veel. Ja siis vahest, kui me rääkisime telefoniga, siis ta rääkis midagi rootsi keeles, et teda lasti sisse võib-olla ja siis ta midagi ütles ja tema naaber on ABBA, ma ei mäleta, keegi sealt – mees või naine, ma ei mäleta – ta käib tema koeraga jalutamas," kirjeldas Pille.

"Need lood, kuidas me hakkame elama Rootsis, Kanadas, Šveitsis, neid kohti oli üsna palju, kus me kõik hakkame elama. Mina hoolitsen laste eest, me kindlasti saame lapsi. Ja siis tema teeb tööd ja siis me käime aastavahetusel kindlapeale Viinis kontserdil. Ja no ikka selline suursugune elu," rääkis Kaisa.

Mees esitles end eelmisest naisest ja lapsest lahus elava ettevõtjana, kelle põhikodu on Rootsis, elustiil üliluksuslik ning tutvusring ülemaailmne, ulatudes presidentide ja printsideni. Samas – nii uskumatu kui see takkajärgi ei kõla – ei teadnud esimene pruut pikka aega, mis on mehe päris nimi.

Pillele esitles pettur end Marki nime all. "Et ma ei tohtinud nuhkida, et ta on nii rikas./.../ Mul oli see mõte isegi, ütlesin emale ka, et ma sooviks, et ta ei oleks rikas, et ta oleks tavaline, siis ta sobiks mulle või ma oleks tema tase. Ma olin väga armunud temasse," rääkis Pille.

Naiste kaela jäid võlad

Takkajärgi on teada, et sel perioodil vahetab Marek Alle ametlikult nime Marek Tammeks. Samal ajal kasutab ta kirjades ja erinevates suhtlustes lisaks ka nime Marek või Mark Ollen.

Mõlemat daami hurmas ta roosisülemite ja välismaa reisidega ning lõpuks plaaniti koos elama hakata, milleks vaadati mõlemaga välja elupinnad Tallinnas.

Varsti pärast suhte algus tegi Marek Pillele, kellel on majandusharidus, ettepaneku alustada ka koos äri, mis pidi tuginema mehe headele kontaktidele üle ilma. Kaisale rääkis oma väidetavatest lähedastest suhetest välisriikide valitsejatega.

Mõlemad naised said ühel hetkel teada, et rikas ärimees viibib enamike komandeeringute ajal hoopis kas Leisi külas ema juures või oma esimese naise ja lapsega. "See, et ta oma naisega tegelikult veel üldse koos elas, ma arvan, tuli välja üldse võib-olla alles mõne aasta pärast. Ta kogu aeg laveeris," rääkis Kaisa.

Kokkuvõttes kõrbes nii äri kui ka isiklik suhe. Tagantjärgi arvutab Pille, et hävis investeeringute ja laenudena kümneid tuhandeid eurosid. "See ei ole ainult see, et ta äris valetab. Tähtis on ju see ka, et ta mind naisena ei peta, kui mina olen talle truu," ütles ta.

Põhjus sellest kõigest rääkida pole ainult, et lugu on pikantne, vaid see toob ka ilmekalt välja, kuidas ohvritel on väga raske tausta kontrollida. Pille tegi isegi veebi postituse, kus hoiatas Marki või Mareki eest. Aga kuna mees vahetab nimesid nagu mõni sokke, siis seda peaaegu ei märgatud. Lisaks on enamik tema varasemaid karistusi ja kohtuasju kas kustutatud või anonümiseeritud, mistõttu nende üles leidmiseks tuleb palju vaeva näha.

Tingimisi karistatud

Takkajärgi joonistub välja, et ülalnimetatud ülemaailmsete ambitsioonidega firma pankrotistus 2011, aga nüüd juba ametlikes dokumentides Marek Tamme nime kandnud mees pettis mitmeid Eesti ja välismaa ettevõtteid fiktiivsete autotehingutega edasi, võltsis dokumente ja keerutas rahasid mimel moel oma taskusse.

See tõi talle 2014. aastal kaasa kriminaalkaristuse, 2017. aastal eraisiku pankroti ja veel ühe kriminaalkaristuse ning 2019. aastal veel ühe kriminaalkaristuse.

"Ta on korduvalt kohtu alla antud seoses kelmuste toimepanemisega. Sinna on lisandunud ka dokumentide võltsimine, võltsitud dokumendi kasutamine, pankrotivara varjamine, maksejõuetuse põhjustamine, et tema minevik on päris kirju," sõnas ringkonnaprokurör Mariana London.

Kõik karistused määratakse aga tingimisi, sest keegi füüsilist viga ei saanud ja paharet lubab kahju hüvitada. See võimaldab teiste ohvrite ees mängida edasi laia lehte. Näiteks – näitamaks kui kõva mees ta on – saadab Marek 2017. aasta sügisel Kaisale paberi, justnagu oleks ta kutsutud presidendi vabariigi aastapäeva vastuvõtule.

"Teda oli üksinda kutsutud presidendi vastuvõtule Estonia kontsertsaali. Aru ma sain sellest, et see on tema enda produtseeritud siis, kui tuli välja, et tollel aastal president pidas vastuvõttu hoopis Tartus ERM-is," rääkis Kaisa.

Esineb Rootsi miljardäri väimehena

Daamide südamete murdmine ja pettused autoäris on alles harjutus suuremaks rollisoorituseks. Tekstiiliiäris tegutsev Peeter Annion tutvub meie loo peategelasega 2018. aasta suvel läbi ühiste tuttavate.

"Kui ta minu ellu tuli, siis ta oli kahe nime all. Tal oli meilikonto Marek Tamm ja kohe tekkis ka Marek Lundberg. Nii et ta mõlema konto pealt saatis kirju," rääkis Annion. Lundbergi nime hakkas ta kasutama esitledes end miljardäri väimehena. "Rootsis elab üks miljardär, Fredrik Lundberg, kellele kuulub ka Skanska, Volvo, ICA, Handelsbanken. Tal on osalused mitmetes firmades ja ta on üks Euroopa rikkamaid mehi. Ja Fredrik Lundbergil on ühe mannekeeniga abieluväline tütar Johanna ja see nüüd siis armus Marekisse," kirjeldas Annion.

Sel hetkel on Marekil ametlikult pankrot, ärikeeld ja kriminaalkaristus, mistõttu ta peab käima kirminaalhooldaja juures, aga samal ajal esineb ta Marek Lundbergina ning jätab mulje heade kontaktidega aga kiivalt varju hoidvast suurärimehest. Tal on tugevalt tuunitud fotodega Facebooki konto, kus pildid uhkest elust ja üle 4000 sõbra.

"Kui me tema Facebooki kontot vaatasime, siis seal olid kõik meie riigikogu liikmed, avaliku elu tegelased ja reaalselt ta suhtles nendega, reaalselt ta tšättis nendega, saatis pilte. Kõik see oli niivõrd üles ehitatud, et tundus tõeline selline tegija," kirjeldas Annion.

Ka Johanna Lundbergil, keda Marek esitleb oma pruudina, on miljardäri tütrele sobilik konto, kuigi samal ajal piirab ta Eestis endiselt ka Kaisat. "Ta püüdis kogu aeg näidata, kes on tema uus väljavalitu. /…/ Ma alguses jäin isegi seda Lundberg Johannat uskuma. See oli nii usutavalt üles ehitatud," rääkis Kaisa.

Johanna Lundberg oli aga Mareki poolt välja mõeldud tegelane. Marek väitis, et on vana Lundbergi osalusega tekstiilifirma Lindex nõukogu liige ja kuna Peeter tegeleb samuti suka-, soki- ja pesutoodetega, teeb ettepaneku ühist äri ajada.

"Ta tegi mulle ettepaneku, et Lindex tahab laieneda Kanadasse. /.../ Et kuule, me saame ju koos päris suure äri püsti panna," rääkis Annion, kellel toona ei olnud aimugi, et Marekil on seadusega probleeme olnud.

Marek saatis Peetrile pilte, kuidas suusatab koos rootsi pärijannaga Falunis ja ööbib pöörases häärberis, kuidas tema kolleegid Lindexi kontoris tööd murravad või koopia pangaülekandest 28 miljonile eurole, mis olevat üks eelmine edukas tehing, kust tuleb kapital Peetri ja Mareki ühisteks ärideks.

Annion pidas pikki kirjavahetusi väidetavate Rootsi ja Kanada partnerite ning Johanna Lundbergi endaga. Praeguseks on selge, et vastavad e-mailiaadressid olid Mareki loodud.

Miljardäride pere esindajana esinedes puges varem karistatud kelm samal ajal Eestis külje alla ka tuntud poliitikutele, kellele lubas näiteks toetust oma olematutelt välismaa sugulastelt või firmadelt. Teise käega tinistas ta ettevõtjaid, lubades investeeringuid, laene või sponsorlust. Näiteks lubas ta aidata Saaremaale rajada Lundbergi rahadega suure tennisekeskuse.

"Me tuvastasime kriminaalmenetluse käigus, et mitte midagi sellist, mida ta lubas, tegelikkuses ei eksisteerinud. Ja me tuvastasime ka seda, et kõik need lubadused, mida ta lubas, need olid täitmatud," ütles London.

Võltsib nimesid ja e-mailiaadresse

Peeter Annionil on sadu kirju meilis ja siderakendustes, kus Mareki suuniste järgi valmistatakse ette ühiste firmade loomist Suurbritannias, Rootsis ja Kanadas ning Annioni ja tema tütre Rootsi kolimist, millega seoses vahetatakse isegi kirju kellegiga, keda Peeter peab Rootsi migratsiooniametiks.

"Ta lõi ka Rootsi migratsiooniameti e-postkasti aadressi, millelt siis saatis kannatanutele kirju. Ja samuti lõi ta Rootsi panga Svensk Handelsbanken meiliaadressi, millelt ta siis ka saatis kannatanutele enda väidete kinnituseks e-kirju. Ja selle kõigega siis lõigi kannatanutele näiliselt usaldusväärsuse," kirjeldas London.

Ühel hetkel lisandus idee hakata ajama Lundbergide äriimpeeriumi osana rahvusvahelist õlleäri. Sellesse püüdis Marek samuti kaasata mitmeid inimesi Eestis ja töötatigi välja kaubamärk Vikings Beer koos visuaalse identiteedi ja proovipartiidega. Tagantjärgi on teada, et teiste seas pakkus ta õlleäri näiteks poliitik Kert Kingole ja tema abikaasale.

Kõige selle käigus küsis Marek nii Peetrilt kui teistelt ohvritelt raha erinevate kulude katteks, alates firmade asutamisest kuni elamislubadeni. "Olidki lubadused, olid ettekäänded ja kuidagi oli ka see, et kannatanud olid juba mingi osa rahast ära maksnud ja nad ei soovinud sellest ilma jääda ja nad lootsid tegelikult lõpuni, et Marek Stell ikkagi oma lubadused täidab ja nemad lubatud kasumi saavad," rääkis ringkonnaprokurör.

Kui ükski lubadus ei realiseeru ja ohvrid kannatamatuks muutuvad, keerab Marek vinti peale. 2019. aasta suvel teatas ta, et Johanna on rase. 16. augustil 2019 kirjutab ta Peeter Annionile, et Johanna läheb sünnitama ja 17. augustil edastab pildi ja väidab, et sündisid kaksikud. Marek luuletab uskumatu detailsusega, kuidas käib elu vastsündinutega Rootsi miljardäriperes, kirjeldades näiteks, kuidas lapsed on kordamööda palavikus.

Miljardäri väimehe kuvand hakkas 2019. aasta sügisel siiski murenema sedamööda, kuidas Annionil tekkis kontakt ka teiste inimestega, keda ta oma avantüüridesse kaasas. Paraku keeldusid paljud algul uskumast, et see on miraaž.

"Pealtnägija" suhtles takkajärgi kümnekonna ohvriga, kes ei soovi kaamera ette tulla, sest häbenevad haneks tõmbamist. Kõiki pöördeid on korraliku romaani jagu, aga kui kannatanud lõpuks ärakavad ja ettekäänetest enam ei piisa, läheb Marek mitme suhtes vasturünnakule.

Näiteks Peeter, kes oli enda arvutuste kohaselt kaotanud nii eraisikuna kui oma firmade alt ligi 30 000 eurot, saatis mais 2020 Marekile ultimaatumi, aga vastukäik on eriti üllatav ja alatu. "Marek hakkas mulle valmistama süüdistust pedofiilias, et mina olen tema tütart püüdnud ahistada. Noh, see oli maksimum juba minu jaoks," rääkis Annion. Samal ajal edastas ta selle sisuga sõnumeid ka Kaisale.

Eriti üllatav detail on, et Marek ise levitas materjale, millest on näha, et kuriteoteate politseisse aitas tal juunis 2020 koostada Kert Kingo, kes toona juhtis Riigikogu niinimetatud kapo kontroll-komisjoni. Ringkonnaprokurör Mariana London kinnitas, et seda ka uuriti ning mingeid aluseid Mareki süüdistusele ei olnud.

Võtab süü omaks

2020. aasta augustis korjab Annion kokku grupi kannatanuid ja annab lõpuks sisse kuriteoteate Mareki vastu. Samal sügisel ilmuvad Tamm-Lundbergi kohta esimesed artiklid Äripäevas ja Saarte Hääles, hiljem ka "Kuuuurija" saates. Mees valetab ajakirjanikel suud-silmad täis, jääb oma suurärimehe legendile truuks, räägib tellitud laimust, mille taga on Peeter Annion, ja tagatipuks palkab advokaadi, kes saadab ähvarduskirju nii tema ohvritele kui ajakirjanikele.

Kolm aastat hiljem, tänavu suvel läheb mull aga suure pauguga kohtus lõhki, kui loo peategelane, kes vahepeal omandas juba uue nime Marek Stell, võtab süü omaks.

Kriminaalasjas on neli kannatanut kahjusummaga kokku 60 000 eurot. Stellile mõistetakse kaks kuud šokivangistust, ülejäänud karistus kaks aastat, üks kuu ja 27 päeva jäetakse tingimisi kohaldamata nelja-aastase katseajaga. Kannatanute hagid rahuldatakse täies ulatuses.

Kogu lugu on filmilik, aga selles on ka mitu laiemat õppetundi. Esiteks on sellised kelmid vaieldamatult omamoodi andekad ja karismaatilised. Teiseks on neil harukordne haistmine ära tunda inimesed, kes on vaimselt haavatavad. Kolmandaks oskavad nad õiguskaitset enda pilli järgi tantsima panna, näiteks menetlusi venitada. Neljandaks, paljudel ohvritel on häbi või nad loodavad viimase hetkeni – äkki mina saan raha tagasi. Ja lõpuks, kui petis on nurka surutud, tõstab ta käpad püsti ja palub kergemat karistust, kuid hüvitamiseks pole temalt miskit võtta.

Kui Pealtnägija Marek Stellilt kommentaari küsib, läbime samad faasid: eitus ja vassimine, ähvardused ja enesehaletsus, aga kaamera ette ta tulla ei taha. Ehkki ta tunnistas süüd, andis Stell sisse apellatsiooni, kus rõhub enda ja lähedaste tervisele ning palub end vabadusse jätta. Selle peale küsivad ohvrid – aga meie tervis ja meie lähedaste kannatused? Võib olla üsna kindel, et see saaga ei ole lõppenud.