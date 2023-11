Hiina saadik kritiseeris EL-i Hiina elektriautode uurimist

Septembris algatatud uurimise eesmärk on teha kindlaks, kas Hiina riigi toetus kodumaistele elektriautode tootjatele on käsitletav turureegleid rikkuva riigiabina, ning kas EL peaks enda turgu Hiina elektriautode impordist kaitsma. Euroopa Komisjon on mures, et Hiinas toodetud elektriautosid müüakse Euroopas kunstlikult madala hinnaga.

"Kui välismaise turu leidmist saab tõlgendada kodumaal liigtootmisena, siis mida teevad Euroopa ettevõtted Hiina turul? Näiteks Mercedes on müünud autosid Hiinas aastakümneid," vahendas Financial Times Fu Congi sõnu neljapäeval üritusel mida korraldas Brüsselis asuv mõttekoda Friends of Europe.

Euroopa Komisjoni kaubandusosakonna asepeadirektor Maria Martin-Prat polnud saadiku süüdistusega nõus.

"Pikas plaanis on tarbijatele hea aus konkurents," ütles ta.

Uurimine võib kaasa tuua kõrgemad tollimaksud Hiina impordile. Selle eesmärk on anda Euroopa autofirmadele aega, et nad suudaksid kohaneda üleminekuga rohelisele energiale. EL leiab, et Peking on majanduslik ja geopoliitiline konkurent, kuid samas on Hiina ka paljude liikmesriikide peamine kaubanduspartner.

Varem tunnistas majandusküsimuste volinik Paolo Gentiloni, et on võimalik, et Peking võib ka vastusamme astuda.