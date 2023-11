Enefit Greeni aktsia odavnemise taga on elektrihinna langus ja raha kallinemine

Esmasel avalikul pakkumisel 2021. aasta sügisel kujunes Enefit Greeni aktsia hinnaks 2,90 eurot. Aktsia püstitas ka Eesti börsiajaloo rekordi 60 000 jaemärkijaga. Esimesel kauplemispäeval kerkis aktsia hind 3,485 euroni, veidi aega hiljem liikus aktsia hind nelja euro juures.

Kui tänavu mais käis aktsia ära oma tipus 4,8 euro juures, siis septembri algusest on see liikunud langustrendis. Neljapäeval kauples Enefit Greeni aktsia 3,458 euro juures.

"Üldises turukontekstis ei saa öelda, et midagi väga eriskummalist oleks juhtunud, aktsiate hinnad ongi kõikuvad, ka võlakirjade hinnad võivad kõikuda ja teinekord suurtel määradel," rääkis Enefit Greeni investorsuhete juht Sven Kunsing ja nentis, et aasta algusest on Enefit Greeni aktsia langenud pea 20 protsenti, kahe aasta taguse IPO-ga võrreldes on toona aktsiaid märkinud investorid aga ka pea sama suurel määral kasumis. "Oleme ka kaks korda sellest ajast dividendi maksnud," lisas ta.

"Muidugi tahaks iga ettevõtja näha, et tema aktsia tõuseb ja tõuseb kogu aeg, aga vahepeal teeb turg korrektuure. Paarikümneprotsendine aktsia langus sel aastal on üsna hästi kooskõlas taastuvenergiasektori aktsiate liikumisega globaalselt sel aastal," rääkis Kunsing.

Taastuvenergiaettevõtete hinda kujundab odavnenud energia

Mullu kütsid huvi taastuvenergia ettevõtete investeeringute vastu tagant kõrged energiahinnad, mis on vahepeal aga oluliselt langenud. Avaroni fondijuhi Peter Priisalmi sõnul on seetõttu ettevõtte tulubaas uutele investeeringutele vaatamata oluliselt väiksem, mis avaldab negatiivset mõju ka ettevõtte kasumlikkusele.

"Üldine investeerimiskliima on Eestis oluliselt jahenenud. Kui veel mõni aeg tagasi investeerisid väikeinvestorid valimatult erinevatesse instrumentidesse, siis nüüd ollakse oluliselt valivamad. Kuna Enefiti aktsia osas olid investorid pärast aktsiate esmasemissiooni väga positiivsed ning energiahinnad ka toetasid, siis pärast mais tehtud tippu ei näe aktsia hinna graafik investorite jaoks optiliselt ka atraktiivne välja, sest enamasti ostetakse tõusvaid aktsiaid," ütles Priisalm. ​

Swedbanki Balti aktsiauuringute analüütik Kaimo Aljas märkis, et kui mullu oli elektrihind Eestis 2012.-2020. aastate keskmisest ligi viis korda kõrgem, siis tänavu on see oluliselt alla tulnud. Teisalt aga prognoosib pank, et keskpikas perspektiivis jäävad kõrged elektrihinnad püsima, pikaajaliselt stabiliseerudes ligikaudu 70 euro juures megavatt-tunni kohta.

Kunsing märkis, et kõrged elektrihinnad tõid Enefit Greenile kindlasti investoreid juurde, pikemas vaates on investorite hulk püsinud aga võrdlemisi stabiilne. "See hinna langus võib-olla näitab, et müügisurvet on olnud rohkem kui ostusurvet viimase aasta jooksul, aga see ei ole midagi ebaloomulikku."

"Kui mõelda põhjuseid, siis võib-olla eelmise aasta sõjast põhjustatud hirm, mis ajab energiahinnad hästi kõrgele. Mäletatavasti möödunud aasta augustis oli aeg, kui nii elektri kui ka maagaasi hinnad olid laes. Kui võrdleme näiteks selle aasta kolmanda kvartali tulemusi mullusega, siis hinnamuutused turul on olnud väga suured. Suured langused energia hinnas on kajastunud selle aasta teise ja kolmanda kvartali majandustulemustes. Aga me ei ole kahjumis, jätkame tavapärast tööd," rääkis Kunsing.

Priisalm tõi Enefit Greeni tulemuste taga välja ka pausid tuuleparkide töös, millest ühe põhjustas näiteks kevadel Leedu Akmene tuulepargis kokku kukkunud tuulik, mille tõttu oli tuulepargi tootmine maist augustini peatatud.

"Kuna Enefit Green müüb suure osa elektritootmisest pikaajaliste lepingute alusel ette ära, siis tuli ettevõttel tootmata jäänud maht turult tagasi osta ja seda kõrgema hinnaga kui Enefiti enda toodangu keskmine väljamüügihind. Lisaks esines viimases kvartalis ka Iru koostootmisjaama boileri rike. Kõik need asjaolud kokku mõjutasid viimaste kvartalite tulemusi negatiivselt, kuigi neid võib osaliselt pidada ühekordseteks mõjudeks," loetles Priisalm.

Aljase sõnul on Baltikumi taastuvenergiaettevõtted otseselt mõjutatud regiooni tungivast vajadusest suurendada oma elektrienergia isevarustatuse taset. Ta märkis, et Enefit Green on edukalt sõlminud pikaajalisi elektrimüügilepinguid, mis katavad nelja aasta jooksul ligi 60 protsenti oodatavast elektritoodangust. "Tänu pikaajalistele lepingutele on tuleviku rahavood teatud ulatuses paremini prognoositavad ning see on ka ettevõtte eeliseks finantseeringute kaasamisel," ütles Aljas.

Jahenenud investeerimiskliima ja raha hinna tõus

Kunsing rõhutas, et energiasektoris on pikaajalne perspektiiv ning praegu tehtavatelt investeerigutelt oodatakse tasuvust veel aastakümnete pärast. "Tootlus investoritele peab olema pikaajaline. Energeetikasse investeerides ei saa teha investeeringut nagu krüptovaluutasse, kus võib-olla tootlus peab tulema homme. Me oleme pika perspektiiviga äri," sõnas ta.

"Taastuveneriga turul ongi praegu selline olukord, kus ettevõtted jätkavad oma seni planeeritud investeeringuid. Mis on ehituses, need asjad kahtlemata viime lõpuni, mis on n-ö kavandamisel, selle osas langetame uusi investeerimisotsuseid võib-olla aeglasemalt kui varem. Aga me siiski langetame neid," ütles Kunsing.

Viimase aasta jooksul on kerkinud ka raha hind, millel on laenuga investeeringuid tegevate ettevõtete finantstulemustele negatiivne mõju, märkis Priisalm. "See mõjutab ka aktsiate hindamist, kuna tulevasi rahavooge diskonteeritakse tänasesse päeva kõrgema määraga ja ettevõtte väärtuse hinnang tuleb madalam," ütles ta.

Kuna Enefit Greeni käesoleva aasta finantstulemused jäävad 2022. aasta tulemustele oluliselt alla, siis on ka dividendiootus oluliselt madalam. "Samal ajal on alternatiivsete investeeringute, näiteks võlakirjade, tootlused tõusnud," sõnas Priisalm.

Nii Priisalm kui Aljas kinnitavad, et viimastel kvartalitel Enefit Greeni tulemusi negatiivselt mõjutanud teguritest ja ebakindlast makromajanduslikust pildist hoolimata, on Enefit Greenil ja taastuvenergiaivnesteeringutel turul potentsiaali.

Aljase sõnul on pikaajaline trend endiselt orienteeritud taastuvenergiale ja olenemata lühiajalistest tagasilöökidest mängib taastuvenergia meie regiooni energiajulgeoleku tagamisel ja kliimaeesmärkide täitmisel olulist rolli.

Priisalm ütles, et regioonis on tarvis tootmisvõimsusi juurde ja Enefit täidab isavõimsuste turule toomise rolli hästi. Samuti ei ole oodata elektri olulist odavnemist, mistõttu võiksid edaspidised tulemused olla tema hinnangul tugevad.