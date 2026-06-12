SpaceX tegi eduka debüüdi Wall Streetil

Maailma rikkaima inimese Elon Muski juhitud kosmosefirma SpaceX tegi debüüdi Wall Streetil ning firma aktsiatega alustati reedel kauplemist. Ettevõtte aktsia hind võttis suuna üles ning Elon Muskist sai maailma esimene dollaritriljonär.

SpaceX määras neljapäeval oma aktsiate esmasel avalikul pakkumisel (IPO) ühe aktsia hinnaks 135 dollarit. IPO käigus kaasati rekordilised 75 miljardit dollarit, müües 555,56 miljonit aktsiat.

Reedel alustati aktsiatega kauplemist ning ettevõtte aktsia tegi börsidebüüdil võimsa tõusu. Ettevõtte aktsia kerkis kiiresti umbes 165 dollarini, mis oli ligikaudu 22 protsenti kõrgem ettevõtte määratud 135-dollarilisest emissioonihinnast, vahendas CNN.

SpaceX-i turuväärtus ületas kahe triljoni dollari piiri ning sellega kerkis Muski kosmosefirma maailma kõige väärtuslikumate ettevõtete hulka. Ettevõttest on suurema turuväärtusega vaid tehnoloogiagigandid Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft ja Amazon.

Telekanal CNN hindas, et SpaceX-i edukas börsidebüüt peegeldab investorite suurt huvi nii kosmosetööstuse kui ka Elon Muski ettevõtete vastu.

SpaceX-i juhist Elon Muskist sai aga ametlikult maailma esimene dollaritriljonär. Muski varandus on nüüd sedavõrd suur, et sellele ligilähedase summa saavutamiseks tuleb kokku liita mitme maailma rikkaima inimese varandus.

Musk ise lubas Texase osariigis toimunud avamisüritusel, et SpaceX kavatseb viia inimesed Kuule, Marsile ja lõpuks veelgi kaugemale.