PPA paigaldas Narva sillale lisaks betoontõkkeid

Narva sillal seiskus reedel umbes pooleks tunniks autode liiklus. Politsei- ja piirivalveamet paigaldas sillale lisatõkkeid, et vajadusel saaks ülepiiriliikluse kiiresti sulgeda.

Eelmisel nädalal paigaldati Narva sillale 10 püramiidikujulist betoontõket, reedel toodi veel 15 juurde, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Piirivalvel on piiriliikluse sulgemiseks kaks stsenaariumi. Betoontõketega suletakse liiklus tuleval aastal, kui Venemaa katkestab autode liikluse läbi Jaani-linna piiripunkti.

Teist stsenaariumi on Eesti valmis rakendama siis, kui Venemaalt saabub piirile suurem hulk põgenikke.

"Hetkel oleme jälginud seda olukorda, mis Soomes on. Lähtuvalt sellest oleme valmis, juhul kui toimub sarnane või sarnased ränderünded Narva suunal, sellisel juhul võib tekkida vajadus see piiripunkt kinni panna. Antud hetkel paigaldame nad sillal tee äärde, et nad ei segaks liiklust," ütles Narva piiripunkti juht Marek Liiva.