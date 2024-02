Narva piiripunkti sulgemine kasvatab koormust kagupiiril

Pealtnäha on Luhamaa piiripunktis elu rahulik ja pikki autode järjekordi ei paista. Tegelikult koguvad aga Narva piiripunkti autodele sulgemise tagajärjed seal alles tuure.

Autojuht Vadim Tširkov ongi nüüd muutuste tuules jõudnud oma kaubaga Narva asemel hoopis Luhamaale.

"Kahju muidugi, et piir suleti. Nüüd tuleb juurde lisakilomeetreid ja kulub lisaaega ja üldse kõik see läheb nüüd kallimaks, arvan ma. Teeme oma tööd nagu ikka. Elame autodes, see on meie kodu, meie korter," rääkis ta.

Niipea kui sai selgeks, et Narva piiripunkt suletakse, kasvas Koidulas ja Luhamaal autode järjekord väga kiiresti 100 auto võrra. Praegu on mõlemas piiripunktis üle 300 auto oma järjekorra ootel ning esimene vaba elektrooniline piiriületusaeg on alles rohkem kui kahe nädala pärast.

"Praegusel hetkel on ikkagi nii-öelda piduriks piiril Vene pool ja meie võimekus läbi lasta autosid ja kontrollida on suurem. Selles suhtes, jah, praegusel hetkel me saame veel hakkama, aga kui see intensiivsus tunduvalt kasvab, siis me vaatame oma ressursi vajadused üle ja reageerime paindlikult," selgitas maksu- ja tolliameti Luhamaa tollipunkti juhataja Toomas Huik.

Ka politsei- ja piirivalveamet on valmis kaasama täiendavaid abikäsi, kui selleks peaks tekkima vajadus.

"Aga tegelikult me ei näe väga suurt koormuse kasvu. Isegi kui kogu Narva transpordivahendite liiklus peaks tulema Koidulasse ja Luhamaale, siis oma praeguse inimressursiga me väga kenasti teenindame selle liikluse ära," kinnitas PPA kagu piiripunkti juht Peter Maran.

Aga Luhamaal ei seista silmitsi vaid Narva piiripunkti sulgemise tagajärgedega.

"Kui Soome oma piiripunktid kinni pani, siis tuli meie piiripunktidesse Soome registris olevaid veokeid, mida meil varem ei olnud. Tulid ka piiri ületama Venemaa kodanikud, kellel on Soome elamisload. Ka Soome kodanikke liigub meil nüüd. Need olid sellised profiilid, mis olid meie jaoks võõrad, aga täna juba pigem tavapärased," rääkis Maran.