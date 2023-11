Venemaa jäi sanktsioonide tõttu ilma 76 lennukist

Saveljevi sõnul olid õhusõidukid välisriikides hoolduses või lennus ja lennukite arestimine tabas Venemaad ootamatult.

Rohkem kui pooled Venemaa reisilennukitest on välismaised, Vene lennuettevõtted on need liisinud.

Saveljev ütles, et Venemaa üritab liisingupakkujatega arutada lennukite väljaostmist, aga liisingufirmad ei soovi läbirääkimisi.

Pärast seda kui Venemaa alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse, teatasid USA, Euroopa Liit ja mitmed teised, et sulgevad oma taeva Venemaa lennukitele, Airbus ja Boeing lõpetasid Vene ettevõtete lennukite teenindamise ja varuosade tarnimise Venemaale.