Triinu Ossinovski: uued organisatsioonid peaksid enne tunnustamist end tõestama

Ossinovski sõnul tuli aasta kodaniku tunnustus talle täieliku üllatusena. Ta märkis, et arengukoostöö sektoris ei ole võimalik üksi midagi saavutada ning see on tunnustus kogu MTÜ Mondo meeskonnale.

Möödunud aastal sai aasta kodaniku tiitli MTÜ Slava Ukraini juht Johanna-Maria Lehtme, kes sattus koos ühinguga mõni aeg hiljem skandaali raha kasutuse osas.

Ossinovski sõnul puutus ta Ukraina humanitaarabi teemal Lehtmega kokku ning Mondo proovis Slava Ukrainit ka toetada selles mahus, kuidas ühing abi palus.

"Väga kurvastav oli lugeda seda kõike. Ei tahaks hinnanguid anda, sest õiguskaitseorganid ei ole oma otsuseid teinud, küll aga ka meie tundsime, laiemalt kogu sektor sai pihta just seetõttu, et usaldamatust tekkis juurde. Iga selline olukord, kasvõi segadus, võtab meilt kõigilt usaldust ja peame hakkama end uuesti tõestama," rääkis Ossinovski.

Väga uutel ja suure entusiasmiga alustanud organisatsioonidel peaks end laskma mõned aastad tõestada enne nende tunnustamist, sõnas Ossinovski.

Ukraina täiemahulise sõja algusest annetatud mahud on Eestis ennenägematud, rääkis Ossinovski. "Mondo kogus 2,5 miljonit, julgelt võin öelda, et kolm-neli organisatsiooni kokku on üle 15 miljoni juba kogunud Eestist. Tänaseks on need mahud oluliselt väiksemad, meie kogume endiselt kuus 10 000 eurot. On jäänud palju püsiannetajaid, aeg-ajalt tulevad mõned ettevõtted ise meie juurde, pakuvad 30 000, 40 000, 50 000 eurot. Aga me ei räägi enam miljonitest aastas, vaid kümnetest tuhandetest," ütles ta.

Ossinovski sõnul on kahtlemata tajuda sõjaväsimust. "Aga on ka kahjuks kuidagi olukorra normaliseeritus. Me enam ei peagi seda kuidagi väga eriskummaliseks või erakordseks, et Ukrainas, mis on meist vaid mõnituhat kilomeetrit, toimub sellises mahus suur sõda naabri poolt, kes meid ühendab. Mondol on ka Ukrainas oma meeskond, ka ukrainlased räägivad, et kogu ühiskond on kuidagi leidnud uue elamise viisi ja mingis mõttes selle kõige taustal tavaline elu jätkub. See on muutunud osaks elust, et olemegi sõjas, läheme varjendisse, kellegi isa-poeg-vend-sõber värvatakse, 24 tunniga on võib-olla juba kodust rindele läinud."

Euroopat või maailma laiemalt vaadates hoiab Eesti teemat tublilt õhus, märkis Ossinovski. Suurte meediaväljaannete igapäevaseid uudiseid vaadates on Ukraina aga esimeste teemade seast välja langenud ega paista niivõrd silma.

Kogu Ukraina ühiskond on väga raskes olukorras vaimse tervise mõttes, sõnas Ossinovski. See on üks valdkondadest, milles Mondo Ukrainas tegutseb.