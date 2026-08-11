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Ukrainale kogutavad annetused on märgatavalt vähenenud

Eesti
Eesti ja Ukraina lipud
Eesti ja Ukraina lipud Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Viimastel aastatel on Ukraina toetuseks kogutud annetuste hulk Eestis märkimisväärselt vähenenud. Annetuste kogujate sõnul on aga toetus praegu olulisemgi kui sõja algusaastatel.

Kui sõja algusaastatel kogusid suuremad organisatsioonid aastas annetusi miljonites eurodes, siis praeguseks on summad vähenenud paarisaja tuhandeni. Annetuste kogujate hinnangul on üheks põhjuseks Slava Ukraini juhtumist tekkinud mainekahju, mistõttu inimesed on kaotanud usalduse erinevate MTÜ-de osas.

Päästeliidu juhi Piia Kallase sõnul on oluliseks mõjutajaks ka piisavate vahendite puudumine ja sõjaväsimus.

"Eelmisest aastast on juba ka näha seda, et inimestel on võib-olla Eestis, arvestades meie elu ja majanduse arenguid, endal raskem ka midagi välja käia. Pluss see sõda on veninud väga pikale ja kahjuks on ka seda, et enam võib-olla ei usuta sellesse, et see abi kuidagi seda sõja lõppu kiirendab," ütles Kallas.

Kallas lisas, et praegu on toetus tema hinnangul aga olulisem kui varasematel aastatel.

"Alates eelmisest aastast on sõja käigus märgatavalt muutunud raketirünnakute arv tsiviilelanikele kogu Ukraina piirkonnas - mitte ainult ida, aga ka lääne regioonis just rahulikele piirkondadele ja inimestele Kiievist kuni Lvivini välja. See näitab, et Ukraina päästeteenistusel on surve kohati suurem kui sõja algusaegadel, kus ainult rindeäärsed piirkonnad olid selle probleemiga seal silmitsi, et kuidas inimesi ja varustust hoida," rääkis Kallas.

Riigikaitse edendamise sihtasutuse juhataja Mait Palts sõnas, et kuigi eestlaste võimalused abi pakkumiseks on vähenenud pole tahe aidata siiski kuhugi kadunud.

"Eesti inimesed on olnud selles mõttes tublid, eriti ka kui rääkida enda kolleegidega ka teistest Euroopa riikidest, siis ma arvan, et nad on väga hästi tegelikult mõistnud seda vajadust ja seeläbi ka toetanud Ukrainat, et kuskil Kesk-Euroopas on see olukord ja mõistmine kindlasti hoopis teistsugune," sõnas Palts.

MTÜ Bucel-i juht Peeter Liinsoo sõnul ei pea abi vaid rahaline olema ning inimestel on võimalus annetada ka esemeid, millega Ukrainat siiski abistada. Liinsoo sõnas, et suurem osa abist tuleb neil ikkagi ise katta.

"Mina olen oma MTÜ-s, kus ma kuulun, ka põhiannetaja, sest ma arvan, et pole eetiline küsida kelleltki raha, kui ise midagi sinna ei panusta," tõdes Liinsoo.

Toimetaja: Mari Peegel

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