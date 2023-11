Riik annab kokkuhoiuks liidetavatele muuseumitele erakorralise rahasüsti

Kantsler Märt Volmeri sõnul tegusevad mõlemad muuseumid veel vähemalt aasta aega oma nime all edasi, pärast seda saab asutus otsustada, kas ja milline ühine brändinimi oleks parem.

"Aasta jooksul töötatakse välja asutuse uus struktuur ning räägitakse praeguste kollektiivide ja uue juhi koostöös läbi töötajate tööülesannete muudatused. Seega, töötajate töölepingutes ja tööülesannetes sihtasutuse asutamise hetkel muudatusi ei toimu. Muuseumid viivad ellu oma varem plaanitud tegevused. Juba paika pandud näituste programme ümber ei tehta ning sõlmitud kokkuleppeid ei rikuta," kirjutas Volmer kirjas muuseumite töötajatele.

Ta lisas, et selleks, et katta kulusid, mis toetavad "pikemaajalist süsteemset liikumist ühise organisatsiooni poole", eraldab kultuuriministeerium uuele loodavale sihtasutusele ühekordse toetusena 70 000 eurot. "Sellest makstakse ka sõltumatu konsultandi tasu, kelle palkamise idee pakkus välja muuseuminõukogu. Konsultant juhib muudatust kuni uue juhi tööle asumiseni ning aitab analüüsida kummagi muuseumi tööprotsesse ja leida võimalusi nende ühitamisel," selgitas Volmer.

Kantseler kinitas, et muuseumide vajadused on kultuuriministeeriumil hästi teada nii 2019. aasta analüüsi kui ka igal aastal esitatud taotluste põhjal, kuid hoolimata suuremast rahavajadusest ei näe riigieelarve strateegia lähima nelja aasta jooksul ette riigi tegevustoetuse suurenemist.

Samuti kinnitas Volmer, et mõlemad muuseumid jätkavad selgelt oma valdkonna mäluasutustena, eesmärk ei ole neid taandada erialasteks kollektsioonideks.

"Säilitades sisulise ekspertiisi - kultuuritöötaja ametikohtade ehk sisutöötajate koguarv saaks meie arvutuste kohaselt tugiteenuste optimeerimise abil isegi suureneda -, kuid tõstes juhtimiskvaliteeti, loome eeldused, et uus sihtasutus tuleb majanduslikult paremini toime ja saab seega ka edukamalt oma eesmärke täita," lisas Volmer.

Riik on varem ühise sihtasutuse moodustamise ideed on põhjendatud kokkuhoiuga – kahe sihtasutuse nõukogu ja kahe juhi asemel üks peaks tooma palgakulude kokkuhoidu veidi üle 50 000 euro aastas. Arhitektuurimuuseumi direktor Triin Ojari on varem ERR-ile öelnud, et tema pole näinud pädevaid arvutusi, millist kokkuhoidu kahe muuseumi ühendamine annab.