Kohtusse jõuab Pärnu sadama ühe omaniku kriminaalasi

Ühtlasi on Mati Einmann Pärnu Sadama omanik, teine omanik on Rein Kilk, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Aastate eest läks omanike läbisaamine halvaks ja Rein Kilk saatis Einmanni kõrvale juhatusse oma poja Sander Kilgi. Sander Kilgi pealtkuulamises 2018. aasta juunist kuni 2021. aasta detsembrini Einmanni süüdistataksegi.

Läbiotsimisel leiti Einmanni kodust vintpüss, kuid relvaluba tal polnud. Einmann end kohtueelsel uurimisel süüdi ei tunnistanud. Kohtumenetlus algab 1. veebruaril.

"Mati Einmannile on esitatud süüdistus eraviisilises jälitustegevuses ja tulirelva ebaseaduslikus käitlemises. Eraviisiline jälitustegevus seisnes selles, et ta kuulas ebaseaduslikult pealt ja salvestas kolme ja poole aasta jooksul Pärnu Sadama teise juhatuse liikme Sander Kilgi vestlusi ja tegevusi," ütles Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe.

"Ma pean ütlema, et salvestusseadet me kriminaalmenetlusel ei leidnud. Küll aga me tuvastasime, et neid salvestusseadmeid on vähemalt kaks tükki olnud ja ma saan öelda, et selle kuriteo perioodi ja selle tegevuse oleme tuvastanud nende salvestiste järgi," lisas Tuulemäe.