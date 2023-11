Metallitööstusettevõte avas Narvas uue koostetsehhi

Ettevõte laiendab oma tootmispinda 5000 ruutmeetri võrra, mis võimaldab luua juurde kuni 40 uut töökohta.

Uus tsehh asub Narva tööstuspargi territooriumil.

Erinevaid masinaid tootva ettevõtte juhtkonna hinnangul on investeeringud tootmise laiendamisse Narvas vajalikud seoses nõudluse kasvamisega.

"Me saame seda teha tänu laienenud pakkumisele ehk me ei too klienti juurde olemasolevasse tehnoloogiasse, aga me tegelikult suudame tänu sellele lõppkoosteosakonnale siin, Narvas pakkuda täielikku tootmislahendust klientidele. Ehk nagu Hanza kontseptsioon on "All you need is one" ja seda me saame siit pakkuda. Ehk me toodame põhimõtteliselt alates metallkomponentidest kuni lõppkoosteni siin toodangut. Tundub, et turul selliste arengute järele on ikkagi nõudlus," ütles Hanza Mechanicsi Balti klastri juht Liivar Kongi.