Oluline 1. detsembril kell 5.55:

- Avdijivka ümbruses käivad äärmiselt ägedad lahingud;

- USA lubas tugevdada Ukraina õhutõrje võimekust;

- Zelenski külastas Harkivi oblastis rindeala.

Avdijivka ümbruses käivad äärmiselt ägedad lahingud

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa jätkab pealetungi Avdijivka suunal. Piirkonnas käivad ägedad lahingud ning positsioonid käivad käest kätte.

Stepove küla jääb Avdijivkast kolme kilomeetri kaugusele, piirkonnas asub strateegiliselt tähtis raudteeliin. Lähedal asub Avdijivka koksitehas ja tuhamägi. Piirkonnas käivad nüüd ägedad lahingud.

Venemaa sõjablogijad väitsid 30. novembril, et Vene väed liikusid Stepove suunal edasi. Ukraina peastaap teatas samas, riigi väed tõrjusid tagasi Venemaa rünnakud Stepove suunal. Mõni päev varem väitsid Venemaa allikad, et Ukraina tegi Stepove lähedal eduka vasturünnaku, vahendas ISW.

Vene blogijad väitsid veel, et Vene väed jätkavad kositehase suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Ägedad lahingud käivad veel ka Avdijivka tööstustsoonis. Ukraina peastaap teatas, riigi väed tõrjusid tagasi Venemaa rünnakud Pervomaiske ( 11 kilomeetrit Avdijivkast edelas) suunal, vahendas ISW.

Ukraina meedia teatas, et ilm läheb Avdijivka ümbruses halvemaks. Maapind on muutunud mudaseks ja see takistab sõjamasinate kasutamist.

Vene blogijad väidavad, et Vene väed jätkavad pealetungi Bahmuti suunal. Vene blogijad kordasid varasemaid väiteid, et õhudessantväelased vallutasid Khromove ning jõudsid ka lähedal asuva veehoidla juurde. ISW teatas siiski taas, et endiselt pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid Khromove vallutada.

USA lubas tugevdada Ukraina õhutõrje võimekust

USA keskendub kolmele prioriteedile, et aidata Ukrainal talve üle elada, mille juures peab eriti silmas Venemaa korduvate rünnakute ohtu kriitilisele infrastruktuurile, ütles neljapäeval Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu eestkõneleja John Kirby.

"Seega oleme keskendunud kolme võtmevaldkonna edendamisele. Esiteks tugevdame Ukraina õhutõrje võimekust, et nad saaksid alla tulistada Venemaa rakette ja kriitilisele infrastruktuurile suunatud Iraani droone," ütles Kirby.

Kirby märkis, et USA ja mitmed teised riigid on juba õhutõrjeraketisüsteemid Patriot, Hawk ja Avenger ning muud õhutõrjevõimekused Ukrainale üle andnud.

"Teiseks aitame Ukrainal tugevdada oma energiainfrastruktuuri," lisas Kirby.

Kolmandaks viiakse Kirby sõnul Ukrainasse reservvarustust ja -materjale.

"Räägime muuhulgas kõrgepinge autotransformaatoritest, tööstuskütuste generaatoritest ja mobiilsetest autonoomsetest seadmetest, et suurendada stabiilsust ning vältida soojus- ja elektrikadusid," sõnas Kirby.

Zelenski külastas Harkivi oblastis rindeala

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastas neljapäeval Harkivi oblastis rindele lähedal paikneval alal asuvat komandopunkti.

"On au külla sõita ja autasustada sõdureid. Kupjanski suuna võitlejad kaitsevad ukrainlaste ja Harkivi oblasti elanike rahumeelset elu," ütles Zelenski sotsiaalmeediasse tehtud postituses.

"Soovin teile võitu, olge tugevad ja ärge kaotage initsiatiivi," ütles president sõduritele.

Zelenski ise täpsustas hilisõhtuses pöördumises, et vestles riigi kirdeosas asuvas Harkivi oblastis ja riigi lõunaosas Zaporižžjas komandöridega. Zelenski kiitis eriti Kupjanski ümbruses sõdivaid sõdureid.

"Kupjanski rinde sõdurid kaitsevad ukrainlaste ja Harkivi oblasti elanike rahulikku elu. Soovin teile võitu, jõudu ja seda, et te ei kaotaks initsiatiivi," kiitis president.

Oma neljapäevases pöördumises tõi Zelenski ühtlasi välja vajaduse hoogustada ja kiirendada Avdijivka ja ka teiste eesliinilinnade läheduses kindlustuste ehitamist.