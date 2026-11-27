Paarikümne aasta eest Eesti vetesse jõudnud ümarmudil on rahvuskala räime järel tõusnud teiseks kõige enam püütud kalaks. Kalurite kinnitusel on kala maitse suurepärane, aga eestlased seda süüa ei julge, sest välja näeb ta kole.

Ümarmudil on invasiivne võõrliik, kes käib Eesti lesti kiusamas ja sööb mere lagedaks. Teisalt, tänu talle saavad rannakalurid leiva peale võid osta.

"Arvestades seda, et viimasel ajal on meil lisandunud uusi püügipiiranguid, mille tõttu me oleme kaotanud oma tulubaasist 10 kuni 15 protsenti – kas ahven või koha, mida me ei saa püüda teatud ajaperioodil –, siis ümarmudil on tasakaalustanud auku meie rahakotis päris arvestataval määral," lausus kutseline kalur Tarmo Luks.

Suurema saagi jaoks tegi Luks Läti kaluritelt šnitti võttes spetsiaalsed mõrrad ja need toimivad väga hästi.

"Väiksematest mudilatest tehakse konserve, suuremad lähevad fileerimisse. Anname tööstustesse ja sealt edasi läheb Ukrainasse," ütles Luks.

Ukrainas on ümarmudil väga hinnatud kala, aga sõja tõttu Mustalt merelt seda püüda ei saa. Nõudlus selle järele on aga nii Ukrainas kui ka Balkani riikides suur ja hind on üles läinud. Kui mullu sai mudila kilost euro, siis tänavu sügisel juba 1.50.

"Põhi (püügikala) on meil ikkagi räim, mis jääb 8000–9000 tonni piiresse aastas, ümarmudil on teist aastat järjest meil trüginud teiseks. Edestab meritinti, mida on 600–700 tonni püütakse aastas, ja ahvenat, mille püügimahud on nüüd kukkunud. Samuti on lest tahapoole jäänud," lausus põllumajandus- ja toiduameti ekspert Kaidi Kaljula.

Ümarmudil on eksperdi sõnul ainus liik, millel püügikvooti pole ja millele ei kehti ükski mõõdupiirang. Seda võõrliiki võib püüda nii palju, kui kaluril jaksu on.

Tallinna peenemates kalapoodides ümarmudilat ei müüda, sest pealinna rahvas ei oska sellest lugu pidada ja nii tuleb osa saagist põldu sisse künda. Väidetavalt olevat väga hea väetis.

Hiidlasest kalur Imre Kivi on juba aastaid püüdnud saarerahvast ümarmudilat sööma panna, aga siiani süüakse seda pika hambaga. Ometigi on tegu hea maitsega kalaga, milles luid praktiliselt pole.

"Ta on ilus ümmargune, hästi palju on tal liha. Teete filee, näiteks paneerite ära, praete ära ja pakute lastele. Kõik lapsed söövad, ei ole mingeid pretensioone. Aga ei tohi kohe öelda, et see on ümarmudil, öelge, et see on kalapulk," rääkis Kivi.

Kel värske mudila isu tekkis, peab kevadeni kannatama, sest nüüdseks on kala läinud soojematesse vetesse. Aga ega ta tagasi tulemata ei jää.