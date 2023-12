Pärnu Sadama korvpallurid õppisid putru keetma

Pärnumaa kutsehariduskeskuse köök oli esmaspäeva hommikul pikakasvulisi noori mehi täis ja neile rääkis kutseõpetaja Herkki Ruubel kõigepealt toitumisest üldisemalt, siis hommikusöögi olulisusest ja alles seejärel asuti pudruvalmistamiseks ettevalmistusi tegema. Selgus, et korvpallurid polegi mingid saamatud tegelased, vaid said olulisele kohe pihta ja olid innukalt asja juures.

"Algmõte ikkagi tuli korvpalliklubi enda poolt. Ma saan aru, et poistel söögitegemise oskusega ei ole nii hästi kui on korviviskamise oskusega. Kõige lihtsam on alustada pudrust, mis on sportlastele ja hommikusöögiks kõige olulisem toit üldse, sest sportlasel on ülioluline osa treeningu kõrval toitumine ja puhkamine. Energia tuleb toidust ja et hommikul oleks energia kõrgel, treening-sooritusvõime oleks maksimaalne, on vaja süüa õigeid asju," selgitas Ruubel.

On neidki korvpallureid, kes valmistavad endale alati hommikusöögi, puder käib asja juurde.

"Saab kõike tehtud, saab tehtud putru, saab tehtud muna. Kuidas tuju ja isu on parasjagu. /.../ Tuli välja, et ma olen terve oma elu valesti putru keetnud. Ma olen alati kohe kaerahelbed keevasse piima või vette visanud. Nüüd tean, et puder oleks kohevam ja maitsvam, kui panna piim või vesi enne keema ja siis valada hiljem kaerahelvestele peale, et mitte siis koos segada potis," rääkis korvpallur Ivo Van Tamm.

Herkki Ruubel ütles, et kui mängijaid huvitab, võivad nad mõnikord teistegi toitude valmistamist õppima tulla.