Tallinnas tekitab jälle muret kõnniteede lumest puhastamine

Tallinn on alustanud linnast lume väljaveoga, kuid jalakäijate hinnangul on kõnniteede olukord halb ning kinnistuomanikud kurdavad hoolimatute sahatajate üle.

Lumekoristajad ütlevad, et tänavune hooaeg algas raskelt. Enim jõuab nendeni tagasiside, et kõnniteed on kehvas seisus. Jalgteede koristustsükkel on seaduse järgi ka kõige aeglasem. Sealjuures ei ole lubatud kõnniteid soolatada. "Aktuaalne kaamera" küsis jalakäijatelt, kuidas nemad tänavatega rahul on.

"Ega ei ole. Lumised on! Täna olen isegi üllatunud, siit on puhtaks aetud," lausus Andres.

"Meil on neli käppa, nagu te näete, koeral, nii et ma väga ei kurda. Aga siin peavad olema spordiriided, kõrge kontsaga saapaga väga ei käi," ütles Evelin.

"Kuidagi olen kohanenud. Olen ikka kukkunud ka. Pole midagi, kannatasin ära," lausus Sergei.

Tallinna kesklinna lumetõrje eest vastutav Tänavapuhastuse AS ütles, et piirkonna suurimad väljakutsed on kitsad tänavad ja närvilised autojuhid. Kõnniteed on eraomanike koristada.

"Elanike etteheited tulevad eelkõige kõnniteedelt, et need on halvasti puhastatud. Aga neid üldjuhul puhastavad kinnistuomanikud, mitte need, kes on lepingulised partnerid Tallinna linnale," ütles Tänavapuhastuse juhatuse liige Vello Kink.

Lisaks on mitu linnaosa saanud kaebusi sahatajate kohta, kes hoolimatult erateede pääsud kinni lükkavad. Nii on mitmed elanikud oma vastutusalasse lükatud lume pidanud tagasi linna maale rookima.

"See on ikka suur probleem, eriti kuidagi sel aastal. Eelmised aastad on olnud aeg-ajalt suhteliselt viisakad, aga see aasta on kuidagi eriti. Kui nüüd sahajuhile labidas kätte anda, siis seda kõva valli on üsna kehva ära rookida," lausus Kloostrimetsa elanik Urmas.

"See on tegelikult igatalvine mure ja võib-olla rohkem talve alguse mure, kui sahajuhid ei ole veel kätt soojaks saanud, unustanud võib-olla head töökombed, et see vajab lihvimist. Jah, neid kaebusi täna on, et lükatakse kinni nii sissesõidud kui kitsamad kõnniteed, ja sellisel juhul me oleme lasknud firmadel uuesti minna ja oma töö korda teha," rääkis Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti asejuht Tarmo Sulg.