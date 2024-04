Loodav Tallinna koalitsioon plaanib lumekoristuse täielikult linna õlule võtta

Tallinnas koalitsioonikõnelusi pidavad erakonnad otsustasid, et linn võiks järk-järgult võtta täielikult üle lumekoristuse, kuid pole selge, kas ja millal hakkab linn kõiki tänavaid puhastama. Praeguse Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti sõnul maksaks see 27 miljonit eurot ja on arusaamatu, kust see raha võetakse.

"Hea uudis oli see, et leppisime kokku, et lumekoristamise teoorjus lõpeb ära Tallinnas," ütles Isamaa esindaja läbirääkimistel Riina Solman.

Tallinna koalitsioonikõnelustel sotsiaaldemokraate esindav Jevgeni Ossinovski tõmbas Solmani hoogu aga veidi maha. Tema sõnul on eraomanikult lumekoristuse ülevõtmine poliitiline siht, kuid pole realistlik, et enne järgmisi kohalike omavalitsuste valimisi jõutakse sellega kogu linnas ühele poole. Esiteks pole tema sõnul võimalik kehtivaid lumekoristushankeid lihtsalt nipsust muuta.

"Ma hoiduks praegu väga konkreetselt välja ütlemast, kui kiiresti me midagi jõuame teha. See poliitiline üllas eesmärk, mida me oleme ka alati toetanud, eeldab siiski sisulist läbimõtlemist ja analüüsi ja muu hulgas loomulikult ka eelarvestamist, kui kiiresti, millistes asumites, millistes linnaosades, mis tüüpi kõnniteede puhul me esmajärjekorras saame liikuma hakata. See korraga igal pool lihtsalt ei ole realistlik," rääkis Ossinovski.

Tema hinnangul saaks näiteks pikkade ja laiade kõnniteedega Lasnamäel või Mustamäel teehooldust üsna soodsalt korraldada, aga vanalinnas on lumekoristus peamiselt käsitöö, mis nõuab rohkem aega ja raha.

Praeguse Tallinna abilinnapea, keskerakondlase Vladimir Sveti sõnul saaks linn lumekoristuse täielikult üle võtta kahel viisil. Neist esimene oleks, et linn maksab kõik kinni. Teine võimalus vajaks aga seadusemuudatust, mis annaks linnale õiguse korraldada hankeid, mille võitjatega peaksid korteriühistud või kinnistute omanikud sõlmima lepinguid.

"Nende kahe lahenduse vahe seisneb selles, et kui linn tahab seda ise kõike korraldada ilma seadust muutmata, tal on vaja selle eest maksta. Kui palju see läheb maksma, vot see on see kõige olulisem küsimus. Meie varasemad arvutused on näidanud, et olukorras, kus meil on lumine talv ja on vaja palju lund välja vedada, kogu selle teenuse maksumus võib küündida 27 miljonini umbes," selgitas Svet.

"Eks need (arvutused) on tehtud teatud eeldustega, põhiliselt just selle käsitöö osas, kui palju seda täpselt vaja on. Ma arvan, et sellist väga detailset analüüsi, kas asumite või kõnniteeliikide kaupa tehtud ei ole ja eks see nüüd ongi järgmine etapp," sõnas Ossinovski.

Tema kinnitusel on linn viimastel aastatel järk-järgult hooldust eraomanikelt juba üle võtnud. Eelkõige nendel kõnniteedel, mis on ühistranspordiliinide ääres. Sveti sõnul vastutab linn umbes 60 protsendi lumekoristuse eest.