Valga- ja Võrumaal on inimesed juba päevi elektrita

Viimase nädalaga maha sadanud lumi on Kagu-Eestis põhjustanud hulgaliselt elektrikatkestusi, mistõttu just Valga- ja Võrumaal on pidanud inimesed pikka aega hakkama saama ilma elektrita

Võru- ja Valgamaa piiril asuvas Karula rahvupargis on paks lumi murdnud hulgaliselt puid sõiduteedele ja ka elektriliinidele ning sellepärast on tekkinud pikka aega kestnud elektrikatkestused.

"Meil on 12 päeva jooksul olnud ühel päeval ainult vool. See päev, kui vool tuli tagasi, vaatasin ilmateadet, nägin, et see (vool) läheb kohe-kohe ära ja ma kiirelt pesin ära mitu masinatäit pesu, nõud, sest mul on kolm väikest last, üks käib koolis, kaks lasteaias," rääkis Koobassaare küla elanik Tarvo Arumäe.

Paljud pered on seetõttu soetanud endale elektrigeneraatorid, ette hakkama saada, sest kas või elektrikatkestusest teatamiseks läheb vaja laetud mobiiltelefoni.

"Ma helistasin pool tundi, ma ootasin, et saaks üldse liinile. Samal ajal mul ei ole elektrit, et laadida akusid," rääkis Rebasemõisa küla elanik Tiia Morfin.

Rõõmu talu perenaisel Liilial on mure ligi 500 lamba pärast, kes peavad vajaliku vedeliku saamiseks käima aeg-ajalt laudast väljas lund söömas, sest kui ei ole voolu, ei sa saa ka lammastele vett pumbata.

"Primaarne on ikkagi see, et loomadel oleks jook. Nüüd me üritame saada oma automaatjooturid lahti, tavaliselt on neil küttekaablid, mis väga hästi ka talvisel ajal hoiavad jootureid lahti. Nüüd nende segaste aegadega vool kord oli ja kord ei olnud, kas oli üks faas või ei olnud ja lõpuks kadus täiesti ära. Eelmisel nädalal külmusid ajapikku jooturid kinni," lausus Liilia Tali, lambakasvataja Rebasemõisa külas.

Elektrilevi sõnul on lootust, et Karula rahvuspargis elavate inimestel muutub tulevikus keeruliste ilmaoludega elektrivarustus paremaks.

"Seda me saame lubada, et me vaatame üle, milles oli põhjus. Kagu-Eestist rääkides, järgmiseks aastaks on meil seal kolm miljonit eurot investeeringuraha ja lisaks sellele 800 000 eurot, et liinikoridore hooldada," ütles Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.