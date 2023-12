Pikalt elektrita olnud Kagu-Eesti inimesed on voolu osaliselt tagasi saanud

Peaaegu kaks nädalat ilma elektrita olnud Hargla ja Karula inimesed on elektri tänu liinide ümberlülitamisele ja generaatoritele osaliselt tagasi saanud. Keeruliste ilmastikuolude tõttu on aga toimepidevus jätkuvalt häiritud ning oodata võib uusi katkestusi.

Lume raskuse all liinile kaardunud puud halvasid täielikult elu Harglas – Hargla kooli poolsada õpilast viidi ulatusliku elektririkke tõttu e-õppele. Lasteaialapsi paluti soojemalt riietada. Eriti valusalt said pihta kortermajade elanikud, kel tuli hakkama saada sooja ja veeta. Olukord leevenes, kui 25. tunnil toodi kohale generaatorid.

"Inimesed olid väga nördinud selle peale, et sealt tuleb ette, et kella seitsmeks tuleb elekter tagasi, siis on tükk tühja maad, ei tule midagi mingit teadet, siis jälle antakse järgmine mingi kellaaeg, et inimesed ei valmistu pikemaks ajaks katkestuseks. Kui oleks tõeliselt teada, et me ei suuda seda olukorda likvideerida, et olge valmis pikemaks ajaks katkestuseks, t siis inimesed hakkavad rohkem tegutsema," kommenteeris Valga valla sotsiaaltöö spetsialist, kohalik elanik Evi Veerme.

"Keeruliseks lähebki olukord siis, kui rikkeid on väga palju ja siis me anname kliendile prognoosi. Tuleb uus rike, kus on seotud näiteks prioriteet üks klient ja siis me peame brigaadid sinna suunama, mille tõttu juba need varasemalt antud prognoosid siis ei pea paika," selgitas Elektrilevi juht Mihkel Härm.

Ta lisas, et praegu on brigaadid tegemas liinidel lisalülitite paigaldamise töid. Samas jätkub liinikoridoride puhastus ning alajaamade juurde on pandud generaatorid, mis tagavad elektrivoolu ka hooldustööde ajal. Aga generaatorid on soetanud endale ka kohalikud elanikud.

"Meil on nüüd hetkel 20-kilovatine generaator, mis maksis 2500 eurot, käib traktori taha. Tema käitamine võtab ööpäevas 100 eurot, kui me tahaksime nüüd kogu aeg elektrit saada," rääkis Rõõmu talu perenaine Liilia Tali.

Talil nagu ka teistel piirkonna inimestel on ootus, et ajal, mil ta on ise elektrit tootnud, ei esitata talle arvet. Samuti ei soovi ta maksta elektriarvet selle aja eest, mil elektrit polnud või see tuli tagasi vaid loetud minutiteks.

"Ma ootan, et keegi tuleks ja pakuks koostööd, et meil tehtaks väga täpsed arvutused teemal, kui pikalt on elekter tegelikult ära olnud, milliseid kahjusid ta on meile põhjustanud ja kuidas me siis saaksime kokku leppida selle hüvitamises," ütles Tali.

"Klientidel, kellel on olnud elekter ära kauem kui 16 tundi järjest, nendele rakendub automaatselt võrgutasu vähendamine. Ja lisaks, kui klient on kasutanud generaatorit, siis üle 16 tunni läinud katkestuse puhul me tasume ka generaatori kütuse arve," rääkis Härm.