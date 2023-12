Itaalia lahkub Hiina Vöö ja Tee algatusest

Kui Itaalia liitus 2019. aastal Pekingi juhitud Vöö ja Tee taristuinvesteeringute algatusega, siis avaldasid paljud lääneriigid pettumust otsuse üle. Otsuse liituda algatusega langetas toonase populistliku peaministri Giuseppe Conte valitsus.

Pärast võimuletulekut eelmise aasta sügisel ütles uus konservatiivne Itaalia peaminister Giorgia Meloni, et Hiina algatusega liitumine oli eksimus. Käesoleva aasta septembris ütles Meloni, et ta kaalub skeemist formaalset lahkumist.

Kolmapäeval teatas üks kõrge Itaalia ametnik Financial Timesile, et riigi valitsus on informeerinud Hiina võime Itaalia lahkumisest Vöö ja Tee skeemist. Kui otsusest poleks aasta lõpuni formaalselt Pekingile teada antud, oleks Itaalia osalus investeerimisalgatuses pikenenud veel viie aasta võrra.

Hiina Vöö ja Tee algatus keskendub peamiselt taristuprojektidele üle maailma. Kui Hiina võimud on reklaaminud algatust kui võimalust arenguriikidel saada soodsaid laene enda taristu kaasajastamiseks, siis kriitikute sõnul on projekti eesmärk suurendada Hiina mõju globaalse taristu üle. Lisaks on algatust kritiseeritud selle ebatõhususe ning arenguriikide võlakoormuse suurendamise pärast.