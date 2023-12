Rootsi Tesla streik laieneb ka Norrasse

Norra suurim erasektori ametiühing teatas kolmapäeval, et tõkestab Tesla sõidukite transiidi Rootsi, kui USA autotootja keeldub 20. detsembriks allkirjastamast seal kollektiivset palgalepingut.

Umbes 130 Tesla mehaanikut kümnes töökojas seitsmes linnas üle Rootsi alustasid 27. oktoobril streiki, kuna autotootja keeldub allkirjastamast nendega kollektiivlepingut.

Nüüdseks on see kasvanud üle ulatuslikuks konfliktiks USA autotootja ja kümnekonna ametiühingu vahel, kes nõuavad Rootsi töömudeli järgmist. Streigiga on liitunud ka sadamatöötajad.

Sellest hoolimata kirjutab Rootsi meedia, et tööseisaku mõju on seni olnud võrdlemisi väike.

Rootsi metallitöötajate ametiühing IF Metall, kuhu streikivad mehaanikud kuuluvad, süüdistab Teslat süstemaatilises streigimurdjate kasutamises, et tööseisakute mõjust kõrvale hiilida. Osa tarneid on sealjuures suunatud ümber tulema Rootsi läbi Norra ja Taani sadamate.

Rootsis katavad tööturumudeli aluseks olevad kollektiivlepingud ligi 90 protsenti kõigist riigi töötajatest ning tagavad standardpalga ja -töötingimused.

Paljud Tesla töötajad Rootsis on ametiühingu liikmed, kuid sellest hoolimata ei saa nad tööstusharu üldlepingu hüvedest osa.

"Kui seda 20. detsembriks tehtud ei ole, võtame me meetmeid," teatas Norra ametiühing Fellesforbundet, kuid ei täpsustanud, milliseid.

"See on selge sõnum Teslale, et ta ei saa suunata Rootsi Teslasid ümber Norrasse,"

Varem sel nädalal teatasid ka Taani suurima ametiühingu 3F transporditöötajad, et korraldavad 18. detsembril solidaarsusstreigi Rootsi Tesla töötajatega, kui olukord pole selleks ajaks lahenenud.

Tesla asutaja ja juht Elon Musk on lükanud järjekindlalt tagasi nõuded lubada firma 127 000 töötajal maailmas ametiühingutesse koonduda.