Riik võib Kiviõlis gümnaasiumiõppe sulgeda

Haridusministeerium on välja käinud idee sulgeda õpilaste vähesuse tõttu Kiviõli I keskkooli gümnaasiumiosa. See tähendaks, et Lüganuse valla elanikele oleks lähim gümnaasium 23 kilomeetri kaugusel. Lastevanemates tekitab see küsimusi, kuid ministeerium rõhutab, et otsust veel pole.

Riik hakkas käesolevast õppeaastast haldama kolme Lüganuse valla kooli: kaht põhikooli ja 12-klassilist Kiviõli I keskkooli. Kiviõli I keskkooli gümnaasiumiosa sulgemisel oleks vallakeskusele lähemad gümnaasiumid Kohtla-Järvel, Jõhvis ja Rakveres, kus kõigis on avatud riigigümnaasium. Need jäävad Kiviõlist vastavalt 23, 33 ja 38 kilomeetri kaugusele.

"Transpordiühendus Rakvere, Kohtla-Järve ja Jõhvi vahel pole niisama kerge. On küll rongid ja bussid, aga hommikuses bussis on juba niigi töölised, siis veel lapsed ning lisaks sõidab buss mitmest kohast läbi, nii et lapse koolitee oleks väga-väga pikk," ütles Kiviõli I keskkooli hoolekogu esimees Kristel Kütt.

Lisaks gümnaasiumiosa sulgemise kavale on kogukonnas arusaamatust tekitanud ministeeriumi plaan mitte avada Kiviõli vene koolis sügisel 1. klassi ja tuua kõik kooliteed alustavad lapsed ühte koolimajja.

"Juba praegu pole Kiviõli I keskkoolis täielikku eestikeelset keskkonda, vaid on juba segamini. Ja kui me toome siia vene lapsi juurde, siis see keelekeskkond muutub veelgi," sõnas Kütt.

Haridus- ja teadusministeeriumi Ida-Virumaa riigikoolide projektijuht Hille Ilves ütles, et olukorda tuleb vaadata eestikeelsele õppele ülemineku vaates. Arvestada tuleb sedagi, et õpilaste arv on piirkonna koolides vähenemas. Näiteks Kiviõli I keskkooli gümnaasiumiosas õpib praegu 42 õpilast, neist pooled on abituriendid. Ilves on käinud ideid tutvustamas Lüganuse riigikoolide hoolekogudes.

"See on muutuste juhtimise normaalne protsess, kõigepealt tuleb käia välja ideed, toimetada arutelud ja siis selgitada välja need mõistlikud lahendused, mis sobivad nii kooliperedele kui ka kooli pidajale. Ühtegi otsust pole me lukku pannud," sõnas Ilves.

Ministeeriumi esindajate järgmine kohtumine Lüganuse valla omavalitsusjuhtide ja kogukonnaga on kavas tuleval esmaspäeval. Järgmist õppeaastat puudutavad otsused peavad olema tehtud märtsi lõpuks.