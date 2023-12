Ministeerium ootab kohalikelt kaasarääkimist Lüganuse koolide tuleviku üle

Sel nädalal Kiviõlis toimunud kolme riigikooliga Lüganuse valla haridusteemalisele rahvakoosolekule oli tulnud oodatust vähem inimesi.

"Kooliperedel, erinevat keelt rääkivatel kogukondadel on protsessis väga suur roll, sest me kogume sisendeid, millised on kogukondade ootused, et leida parim lahendus," ütles haridusministeeriumi Ida-Virumaa riigikoolide projektijuht Hille Ilves.

Lüganuse riigikoolides plaanitakse kaht suurt muudatust. Õpilaste vähesuse tõttu soovitakse järgmisest sügisest sulgeda valla ainus gümnaasium, Kiviõli 1. keskkooli gümnaasiumiosa.

"On näha, et inimestele on see väga suur mure. Oli tore, et kohal oli ettevõtjaid, kes rõhutasid, et noori inimesi on siia vaja, et see keskkool on üks pidepunkt nende inimeste jaoks," sõnas Kiviõli 1. keskkooli hoolekogu esimees Kristel Kütt.

Gümnaasiumihariduse andmise lõpetamise kõrval on riigil kavas sügisel mitte avada Kiviõli vene koolis 1. klassi. Plaanis on suunata kõik kooliteed alustavad lapsed riigikeele oskuse tasemest olenemata eestikeelsesse kooli.

"Eesti lapsevanema mure on, kuidas tema laps, kes juba oskab eesti keelt, ei jääks tagaplaanile, sest tuleb rohkem tegelda venekeelse lapsega," ütles Kütt.

Vene lapsevanema puhul on kindlasti hirm see, kui palju lapsevanem oskab eesti keelt, kas ta saab toetada oma last, kas ta saab eesti kooli õpetajalt piisavalt abi. Võib-olla nad eeldavad, et vene kooli õpetaja oskab paremini seda last õpetada ja juhendada. Need küsimused jäid lastevanematel õhku.

Järgmine Lüganuse haridusteemaline rahvakoosolek on plaanis pidada jaanuarikuus.